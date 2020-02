Fachausschuss stimmt für Gedenken an NS-Opfer

Gifhorn

Erinnern bald auch in Gifhorn Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig an Opfer des NS-Regimes? Wenn es nach dem Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales der Stadt geht ja. Eine entsprechende Beschlussempfehlung gab das Gremium am Mittwoch für den Rat der Stadt ab.

Demnig stellt kleine quadratische Messingtafeln mit Lebens- und Schicksalsdaten von Juden, Oppositionellen, Sinti und Roma, Behinderten, Homosexuellen und anderen Opfern der Nationalsozialisten im Dritten Reich her und verlegt sie selbst im Pflaster vor dem letzten Wohn- oder Arbeitsort. Paten finanzieren das mit 120 Euro pro Stolperstein.

Suche nach möglichen Namen läuft noch

In einer ersten Vorlage hat die Stadtverwaltung sieben Namen potenzieller Kandidaten aufgeführt. Doch das ist laut Kulturfachbereichsleiter Dr. Klaus Meister als vorläufig zu betrachten. Zum Beispiel weil Max Habermann und Johann Rukeli Trollmann nicht in Betracht kommen, da sie das Kriterium des letzten Wohnortes nicht erfüllten und für jedes NS-Opfer nur ein Stein gefertigt werde – nämlich eben am letzten Wohn- oder Arbeitsort, und das ist im Fall dieser beiden nicht Gifhorn. Außerdem gebe es noch viel mehr mögliche Opfer. Etwa aus der Kästorfer Diakonie. „Es gibt noch eine Menge Arbeit zu erledigen“, weiß Meister.

Der Anfang ist gemacht

Deshalb ist die einstimmige Zustimmung im Ausschuss zunächst der grundsätzliche Anstoß des Projektes für Gifhorn. Es geht pauschal darum, dass die Stadt der Stiftung Spuren von Gunter Demnig die Genehmigung erteilt, im öffentlichen Raum Stolpersteine zu verlegen. Gleichzeitig beauftragt der Beschluss die Verwaltung, eine Arbeitsgruppe von Paten für die Stolpersteine aufzubauen, um das Projekt zu begleiten.

Frühestens 2021 dürfte Demnig irgendwo in Gifhorn Stolpersteine verlegen, so Meister. Denn es gibt noch weitere Voraussetzungen zu erfüllen. So müssen – so weit sie zu ermitteln sind – Angehörige der Opfer deren Ehrung zustimmen.

Opfernamen mit Füßen treten?

Willy Knerr ( CDU) ging auf Kritik an das Demnig-Projekt ein, dass bei den Stolpersteinen die Namen der Opfer mit Füßen getreten würden. Letztendlich habe ein Argument Demnigs ihn von dem Projekt überzeugt: Eine Tafel am Haus sei immer abhängig vom Okay des Hauseigentümers – und somit nicht sicher.

Von Dirk Reitmeister