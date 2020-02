Stiftung sucht weitere Lesehelfer für Grundschulen im Kreis Gifhorn

Gifhorn

Mit Undine Kremeike, Wolfgang Diermann und Karl-Heinz Gose hat die Gifhorner Gebrüder-Grimm-Grundschule derzeit drei Lesehelfer – aber es dürften durchaus ein paar mehr sein. Auch an anderen Grundschulen im Landkreis – und deshalb sucht die Stiftung „Zeit-Stiften“ des Kirchenkreises Gifhorn nun Ehrenamtliche, die Spaß daran haben, Kinder in die Welt der Bücher zu begleiten.

32 Lesehelfer an 13 Schulen

Für die Kirchenkreis-Stiftung sind derzeit 32 Lesehelfer an 13 Grundschulen im Einsatz. Karl-Heinz Gose ist einer von ihnen. Seit gut zehn Jahren kommt er einmal in der Woche an die Gifhorner Gebrüder-Grimm-Schule und liest mit den Kindern Texte, die die Lehrer zuvor ausgesucht haben. Für jeden Schüler nimmt er sich etwa zehn Minuten Zeit, so profitieren möglichst viele von der Einzelförderung.

Darum braucht es Lesehelfer

Und sie genießen das. „Die Kinder geben einem von ihrer Freude viel zurück“, sagt Karl-Heinz Gose und ergänzt, dass es nicht nur ums Lesen geht, sondern auch um das Verstehen der Texte. Denn in Klassen, die in den vergangenen Jahren zunehmend größer geworden sind, fällt das Fördern einzelner immer schwerer. Viele Kinder kennen Bücher nur noch aus der Schule, zuhause steht gemeinsames Lesen mit den Eltern nicht mehr unbedingt auf der Tagesordnung. Dabei sind Lesen und Verstehen so wichtig, um im Leben zurechtzukommen.

Das müssen Lesehelfer mitbringen

„Die Kinder profitieren sehr davon, dass sich jemand gezielt um sie kümmert“, sagt Dörte Gollin, Rektorin der Gebrüder-Grimm-Grundschule. An ihrer Schule sind die Lesehelfer zwei bis vier Stunden pro Woche im Einsatz. Sie hören geduldig zu, üben mehrfach die Texte, korrigieren die Aussprache und überprüfen das Wortverständnis. Und ganz wichtig: Sie loben die Fortschritte. „Lesehelfer brauchen Empathie, Geduld, viel Gelassenheit und eine gute Wahrnehmung für die Nöte und Sorgen der Kinder“, sagt Rektorin Gollin.

Es werden weitere Ehrenamtliche gesucht

Es ist also ein ganz schön großes Paket, das die Lesehelfer mitbringen müssen. Aber der Einsatz lohnt sich, weiß Karl-Heinz Gose. Er sagt. „Die Arbeit bringt beiden Seiten viel Spaß.“ Und deshalb hofft er, dass sich nun möglichst viele Menschen melden, die Lesehelfer an einer Grundschule im Kreis Gifhorn werden möchten.

So wird man Lesehelfer Die Lesehelfer sind seit 2009 ein Projekt der Stiftung „Zeit-Stiften“ des Kirchenkreises Gifhorn . Ziel ist es, bei Grundschülern die Freude am Lesen zu wecken und sie beim Lesenlernen gezielt zu fördern.

„Zeit-Stiften“ des Kirchenkreises . Ziel ist es, bei Grundschülern die Freude am Lesen zu wecken und sie beim Lesenlernen gezielt zu fördern. Koordinator des Projekts war bislang Ernst von Lüneburg . Der langjährige Vorsitzender der Stiftung hat die Verantwortung nun jedoch an Andrea Sischka-Kühn weitergegeben.

. Der langjährige Vorsitzender der hat die Verantwortung nun jedoch an weitergegeben. Wer Lesehelfer werden möchte, sollte bereit sein, regelmäßig für einige Stunden in der Woche an einer Schule im Einsatz zu sein. Voraussetzung sind ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und das Unterzeichnen einer Verschwiegenheitsklausel.

Wer Lesehelfer werden möchte, kann sich direkt an die Grundschulen im Kreis wenden. Weitere Ansprechpartner sind das Büro der Superintendentur, Tel. (0 53 71) 98 51 11, Email sup-gifhorn@evlka.de, Ernst von Lüneburg , Tel. (01 71) 77 44 736, Email ernst.lueneburg@t-online.de und Andrea Sischka-Kühn , Tel. (0 53 72) 54 063, Email a.sischka-kuehn@gmx.de.

Von Christian Albroscheit