Landkreis Gifhorn

Wer für die Bundestagswahl seine Kreuzchen per Briefwahl abgeben wollte, hat das vermutlich bereits erledigt. Nun kommen im Landkreis Gifhorn die diversen Stichwahlen für Landratsamt sowie für Samtgemeindebürgermeisterämter dazu. Wer auch dafür noch Briefwahl beantragen möchte, kann das mit seiner Wahlbenachrichtigung zur Kommunalwahl tun – die galt für die Wahl am vergangenen Sonntag, gilt aber auch für die Stichwahl am Sonntag, 26. September. Das heißt auch: Wer im Wahllokal mitentscheiden möchte, wer neuer Landrat wird, muss diese Wahlbenachrichtigung dort vorlegen.

Auch für die Landrats-Stichwahl ist Briefwahl möglich

Hier und da war es bei der Kommunalwahl zu Warteschlangen an den Wahllokalen gekommen – möglicherweise für manchen ein Grund mehr, um Briefwahl zu beantragen. Der Kreiswahlleiter Dr. Thomas Walter betont: „Auch anlässlich der Stichwahlen ist eine Briefwahl möglich, auch wenn der Zeitraum bis zum Wahltag nicht einen so großen Spielraum zulässt.“

Die Samtgemeinde Isenbüttel weist auf ihrer Homepage darauf hin – Stand 15. September –, dass die Stimmzettel für die Stichwahl des Landkreises noch nicht vorliegen. Grund dafür sind laut AZ-Informationen erneut falsche Wahlzettel: Ein Bindestrich zu viel erfordert einen Neudruck, statt Christlich Demokratische Union heißt es da: Christlich-Demokratische Union. Walter ist aber überzeugt, dass noch in dieser Woche mit der Ausgabe und dem Versand der Briefwahlunterlagen begonnen werden könne.

Der Stimmzettel muss spätestens am Wahltag bis 18 Uhr in der zuständigen Kommune vorliegen

„Auch hier gilt, dass der Wahlbrief vom Briefwähler beziehungsweise der Briefwählerin mit dem Stimmzettel in verschlossenem Stimmzettelumschlag und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle zu übersenden ist, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht“, betont Walter. Der Wahlbrief könne auch bei der auf diesem Brief angegebenen Stelle abgegeben werden. Ein Hinweis noch vom Wahlkreisleiter: Die Wahlbriefe für die Bundestagswahl müssen an den Kreiswahlleiter des Landkreises Peine geschickt werden, die Wahlbriefe zu den Stichwahlen an die jeweilige Gebietseinheit – in diesem Fall an den Landkreis beziehungsweise die jeweilige Samtgemeinde. Dort müssen auch die Briefwahlunterlagen angefordert werden.

Briefwahl – das müssen Sie beachten:

Schriftlich: Die Wahlbenachrichtigungskarte muss ausgefüllt zurückgeschickt werden (portofrei).

Elektronisch: Auf der Wahlbenachrichtigung steht detailliert, wo genau – beispielsweise unter welcher Mailadresse – Briefwahlunterlagen beantragt werden können. Manche Kommunen stellen auf ihrer Homepage ein Formular dafür zur Verfügung. Falls ein QR-Code auf der Benachrichtigung abgedruckt ist, ist dieser Antragsweg der schnellste. Telefonisch ist ein Antrag nicht möglich.

Bis wann sollten die Unterlagen bestellt werden? Je früher desto besser. Im Extremfall können die Unterlagen bis zum Freitag, 24. September, in den jeweils zuständigen Kommunen abgeholt werden, solange diese geöffnet haben.

Von Christina Rudert