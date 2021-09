Stichwahl fürs Landratsamt: Fragen an Dr. Andreas Ebel (CDU) und Tobias Heilmann (SPD)

Gifhorn

Kurzzeitig hitzig und kontrovers, als es um das Thema bezahlbaren Wohnraum ging, in der Sache durchgehend fair: Die Landratskandidaten Dr. Andreas Ebel (CDU) und Tobias Heilmann (SPD), die am 26. September bei der Stichwahl antreten, stellten sich am Donnerstagabend im Mehrgenerationenhaus den Fragen von Martin Wrasmann. Gastgeber war das Bündnis Bunt statt Braun. Im Mittelpunkt standen soziale Themen.

Ein großer Teil des Abends war zwei Herzensanliegen des Bündnisses gewidmet: der Erforschung national-sozialistischer Vergangenheit im Landkreis und der Flüchtlingsarbeit. Sowohl Wrasmann als auch Jörg Prilop vom Bündnis stellten fest, dass zwar die Stadt Gifhorn etwas für die Aufarbeitung der Vergangenheit tue, aber auf Kreisebene wenig bis nichts passiert sei. Prilop: „Das Thema Zwangsarbeit im Moor, Zwangsarbeit in Ehra, das Lager Krümme – nichts davon ist systematisch erforscht!“ Während Ebel auf vorhandene Publikationen verwies, schlug Heilmann Ausstellungen und Veranstaltungen vor allem für Schüler vor. Das Bündnis bot Zusammenarbeit an.

Antworten zum Umgang mit rechtsradikalen Tendenzen im Landkreis

Emotionale Nachfragen: Jörg Prilop vom Bündnis Bunt statt Braun. Quelle: Christina Rudert

10 bis 15 Prozent der Bevölkerung seien dem rechtsradikalen Milieu zuzuordnen, so Wrasmann. Was die Kandidaten strukturell tun wollten, um das zu ändern? Heilmann sah zwei Ansätze: Sichere Arbeitsplätze und ein Ausgleich des sozialen Gefälles zwischen dem ärmeren Nord- und dem reicheren Südkreis. Ebel wies auf die Bedeutung von Jugendarbeit hin. Dort würden solche Strömungen am ehesten wahrgenommen, dort könnte am ehesten gegengewirkt werden. „Da ist auch ein Netzwerk vorhanden.“

Die Spielräume in der Flüchtlingspolitik sahen die Kandidaten unterschiedlich. „Wir werden keinen Rechtsbruch begehen“, betonte Ebel. Arbeitserlaubnis und Duldung seien nur möglich, wenn die rechtlichen Verhältnisse geklärt sind. Mehrfach verwies er auf die von ihm eingerichtete Stabsstelle Integration. Heilmann schlug vor, die Bedürfnisse der Ehrenamtlichen und der Samtgemeinden in der Flüchtlingsarbeit zu erfragen und daraus Standards zu entwickeln.

Sozialer Wohnungsbau ist ein kontrovers diskutiertes Thema

Ist eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft die Antwort auf hohe Mieten? Da gingen die Meinungen auseinander, wurde die Diskussion hitziger. „Der Landkreis besitzt doch gar keine Flächen für Wohnungsbau“, so Ebel, während Heilmann vehement kommunalen Wohnungsbau auf Kreisebene forderte.

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, hat Altkanzler Helmut Schmidt mal gesagt. Nach dem Abend war allerdings kein Arztbesuch nötig. Auf die Steilvorlage Wrasmanns zum Ende, welche drei herausragenden Merkmale der Landkreis nach zwei Amtszeiten Ebels oder Heilmanns im Jahr 2031 aufweise, blieben die Antworten etwas blass. Beide Kandidaten wollen bis dahin Glasfaser für jedes Haus, Ebel möchte den Landkreis demografisch und familienfreundlich weiterentwickeln, die A39 ebenso fertig haben wie den vierspurigen Ausbau der B4 – in einem Fall Sache des Bundes, im anderen des Landes – und an allen Kreisstraßen Radwege. Heilmanns Ziele: Der Ausbau des Wittinger Hafens zum neuen Industrie- und Gewerbestandort, einen attraktiven Landkreis für Startups schaffen und freiwillige Leistungen – meist im sozialen Bereich angesiedelt – finanziell absichern.

Von Christina Rudert