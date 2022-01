Hildesheim/Gifhorn

Das Betreiber-Ehepaar eines gastronomischen Betriebs sowie die Mutter des Angeklagten aus dem Landkreis Gifhorn müssen sich wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann (55) und den beiden Frauen (56 und 78 Jahre) vor, in der Zeit vom 28. Dezember 2013 bis zum 18. Juni 2016 insgesamt 315 952 Euro für private Zwecke aus ihrem Geschäftsbetrieb entnommen zu haben. Dieses Geld sei an der Buchführung vorbei geflossen. Ihre Gewinne hätten sie somit zu Unrecht gemindert und Steuern hinterzogen.

Gleich zu Anfang machte der Richter Jürgen Pompe klar, dass er nach Aktenlage niemand auf der Anklagebank sitzen sieht, der nur Geld machen wollte. Den Gastronomen sei es wohl eher darum gegangen, den Familienbetrieb zu retten. Im Laufe des Prozesses wurde klar, dass nach dem plötzlichen Tod des Ehemannes der 78-Jährigen eine große Schuldenlast abzutragen war. Der 55-jährige Sohn und seine 56-jährige Ehefrau seien damals in den Betrieb eingestiegen.

Von dem Geld wurde der Kredit abbezahlt

„Von der Bank wurde verlangt, dass die Ehefrau als Geschäftsführerin der GmbH eingesetzt wird“, sagte der Verteidiger des 55-Jährigen vor Gericht. Der Grund: Der 55-Jährige kam wegen eines vorherigen Insolvenzverfahrens dafür nicht in Frage. Er habe mit seiner Mutter von den Einnahmen Geld abgezweigt, um die monatliche Kreditlast von 5 000 Euro zahlen zu können, gab er vor Gericht zu. „Ich habe meist in der Küche gestanden und Kuchen gebacken“, sagte die Ehefrau. Sie habe zwar auch die Einnahmen gezählt, aber nicht verfolgt, ob alles ordnungsgemäß in die Buchführung eingeflossen ist.

Die geladenen Zeugen musste Richter Pompe nicht mehr hören, denn alle drei Angeklagten räumten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ein. Sie waren geständig, wohl auch, weil dieses Verfahren die gesamte Familie belastet. Die 78-Jährige steht zum ersten Mal als Angeklagte vor Gericht. Die 56-Jährige konnte im Laufe des Verfahrens ihre Tränen nicht zurückhalten. „Ich kann nicht mehr, bin nervlich am Ende. Wir wollen mit der Sache abschließen“, sagte sie zu Richter Pompe.

Bewährungsstrafen für alle drei Angeklagten

Dank der Geständnisse der Angeklagten wurden dem Schöffengericht vier bis fünf Verhandlungstage gespart. Alle Drei kamen mit Bewährungsstrafen davon. Ein Jahr und sechs Monate gab es für den 55-Jährigen. Seine Mutter erhielt ein Jahr und zwei Monate, seine Ehefrau ein Jahr Bewährungsstrafe. Die Bewährungszeit beträgt drei Monate.

Bewährung würde widerrufen, wenn die Angeklagten in dieser Zeit Straftaten begehen würden. „Da hab ich bei Ihnen aber keine Bedenken“, sagte der Richter zum Abschluss des Prozesses. Alle Verfahrensbeteiligten verzichteten auf das Einlegen von Rechtsmitteln. Somit ist das Urteil rechtsgültig.

Von Bettina Reese