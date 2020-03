Meine

SPD-Unterbezirksparteitag in Meine: Der Wahlerfolg von Hamburg gibt den Sozialdemokraten ordentlich Rückenwind. Ministerpräsident Stephan Weil präsentierte sich den Mitgliedern am Samstag bestens aufgelegt und voller Elan im Hinblick auf künftige Wahlen, auch Unterbezirkschef Philipp Raulfs zeigte sich siegesgewiss.

2021 wird es ernst

Das Jahr 2021 wird eine Messlatte sein, ist vollgepackt mit Urnengängen. Die Bürger sind unter anderem aufgefordert, einen neuen Bundestag zu wählen. Zudem stehen die Kommunalwahlen und die Wahl des Landrates im Landkreis Gifhorn ins Haus. Die SPD brachte sich in Meine in Stellung, die nötige Power erfüllte den Saal spürbar - gleichwohl speziell für die Landratswahl noch keine Namen von Kandidaten fielen.

Dafür verriet Weil den gut 100 Teilnehmern des Parteitages eine landespolitische Personalie: Der Unterbezirk Braunschweig werde Philipp Raulfs als Kandidaten für den stellvertretenden Landesvorsitz der SPD beim Landesparteitag im April ins Rennen schicken.

Für Weil steht nach Hamburg fest, dass die SPD bei den anstehenden Wahlen wieder bessere Aussichten hat: „Wenn wir es richtig machen, dann kann die SPD auch gewinnen!“ Während man sich im abgelaufenen Jahr als Partei überwiegend mit sich selbst beschäftigt habe, erwarte der Bürger aber zu Recht, dass man sich damit auseinandersetze, was geschehen müsse, damit es ihm besser gehe. „Wir müssen bürgernäher werden, eine Volkspartei muss ein Teil der Gesellschaft sein“, forderte er.

Ziel: Eine Partei der inneren Sicherheit

Weil definierte den Mehrwert der SPD für die Bürger. Insbesondere sei die SPD immer eine Partei der Demokratie gewesen. Und genau das sei die Grundvoraussetzung, um andere Fortschritte zu erzielen. Angesichts vieler Unsicherheiten bei den Bürgern für die Zukunft wolle man zudem eine Partei der inneren Sicherheit sein. „Dabei geht es um mehr als Polizei, die Menschen müssen sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen“, meinte Weil. Der große Wandel mit den Herausforderungen Globalisierung, Digitalisierung, Klimaschutz, Demografie und Demokratie sei nicht mehr aufzuhalten, müsse aber entsprechend gestaltet werden. Die Rolle der SPD sei es dabei, neben der Partei der Demokratie auch eine Partei der Arbeit und Umwelt sowie eine Partei der Bildung zu sein.

„ Parteitag für uns alle“

Der Unterbezirksparteitag in Meine stand bereits unter dem Zeichen wieder größerer Bürgernähe. Philipp Raulfs betonte, man habe ihn bewusst anders als früher als „ Parteitag für uns alle“ konzipiert. Jeder sei aufgerufen seine Ideen einzubringen in einen Prozess der Weiterentwicklung der SPD im Landkreis Gifhorn. „Unsere Partei kann nur stark sein, wenn die Mitglieder eingebunden sind und wir die besten Lösungen für die Zukunft erarbeiten“, sagte er. Wenn man zusammenstehe, könne man die anstehenden Wahlen gewinnen. Insbesondere benötige der Landkreis endlich wieder eine sozialdemokratische Führung. Die Partei lebe zudem in ihren Ortsvereinen, deren Stärkung müsse das Ziel sein. Zugleich gelte es, jünger, bunter und vielfältiger zu werden, um ein lebhafter Ankerpunkt der Demokratie zu bleiben. „Die Gesellschaft hat sich entwickelt, die Partei noch nicht. Das muss sich ändern“, forderte Raulfs.

