Corona: Hilfe für seelisch chronisch Kranke

Corona schürt Ängste, Kontaktregeln beschneiden den Alltag. Was ist mit denen, die ohnehin an Depressionen, Psychosen oder Angststörungen leiden? „Wir gehen offensiv damit um“, sagt Ingo Dettmer, Geschäftsführer von Stellwerk, dem „Verein für seelische Gesundheit“.

Offene Kontaktstelle

Der widmet sich seit über 30 Jahren und derzeit mit 55 Mitarbeitern in Gifhorn „der ganzen Palette psychischer Diagnosen“ und Hunderten von chronisch Kranken – in betreutem Wohnen, in Gesprächsgruppen und in der offenen Kontaktstelle. Zumindest bis Corona, denn: „Gruppen sind ja nicht mehr möglich“, so Dettmer.

In der Verantwortung

Trotzdem wird die Arbeit fortgesetzt, indem „wir auf die Leute zugehen“, sie anrufen. Telefon reiche aber bei manchen nicht aus, dann gibt’s Einzelgespräche oder Spaziergänge mit Sicherheitsabstand. „Wir sehen uns in der Verantwortung“, so Dettmer. Die Klienten allein zu lassen, „das geht gar nicht“.

Viele Alleinstehende

Wenn für seelisch Kranke durch Corona „alles weg bricht“, auch die über Monate oder Jahre aufgebauten „Stützpfeiler“, eine Tagesstruktur fehle und die Gedanken kreisten, könne dies Krisen auslösen: „Chronisch Kranke bewegen sich permanent auf einem hohen psychischen Level“, so Dettmer. Erschwerend hinzu komme, dass ein hoher Anteil des Klientels allein stehend sei und allein lebe.

Menschen auffangen

Werde bei steigendem Druck durch Ungewissheit nicht „rechtzeitig die Bremse angezogen“, um erlernte Mechanismen ablaufen zu lassen, könne bei Psychosen der Weg „in die Klinik“ führen. In Corona-Zeiten mit Blick auf die Gesundheitsversorgung auch keine mal-eben-so Alternative. Deshalb versuche man bei Stellwerk die Menschen „aufzufangen in dieser unfreiwilligen Situation“, so Dettmer.

Einkäufe und Medikamente

Unter anderem auch, indem der Verein – für Angehörige von Risikogruppen – die Einkäufe erledige und gegebenenfalls die medikamentöse Versorgung sicher stelle. Es sei wichtig, den Klienten das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein, sondern „mittendrin“. Die Reaktionen der Betroffenen würden eine deutliche Sprache sprechen: „Sie sind sehr froh, dass wir uns bei ihnen melden, dass wir da sind und sie über ihre Ängste sprechen können.“

„Für alle da“

Stellwerk sei indes „nicht nur für diejenigen da, die bisher schon unsere Unterstützung in Anspruch nehmen, sondern für alle da, denen es derzeit psychisch nicht gut geht, bei denen sich Ängste entwickeln, denen Einsamkeit und Isolation zunehmend zu schaffen machen“, betont Ingo Dettmer. Gespräche und Kontakte würden gut tun, es helfe in Corona-Zeiten – natürlich auch psychisch Gesunden – sich auszusprechen.

Kontakt aufnehmen

„Wer niemanden hat oder mit der Situation überfordert ist, sollte deshalb zum Telefonhörer greifen und Kontakt zu uns aufnehmen“, fordert Dettmer auf, sich bei Bedarf zu melden – in der Kontaktstelle, Tel. (0 53 71) 1 43 82, oder bei Stellwerk allgemein unter Tel. (0 53 71) 1 43 33 und per Mail an info@stellwerk-ev.de.

