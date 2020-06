Keine dauerhafte Schließung: Waffelei legt wieder los

Gifhorn

Die Waffelei in der Steinweg-Passage für immer dicht? Nein. Bäckerei-Geschäftsführer Nils Leifert dementiert dieses Gerücht, das in Gifhorn inzwischen die Runde gemacht hat. Der kleine Gastro-Betrieb habe lediglich eine längere Corona-Zwangspause eingelegt. In der ersten Juni-Woche geht’s wieder los.

Durch die Corona-Krise und entsprechende Gesetzesvorgaben habe Gifhorns einzige Innenstadt-Waffelei vor acht Wochen schließen müssen, so Leifert. Trotz Lockerungen für die Gastronomie verzichtete Leifert bisher auf einen Hau-Ruck-Start in dem kleinen Laden, den er im August 2017 in der gemütlichen Passage eröffnet hat. Viele Tische und Stühle im Innenraum: „Die Ladenfläche ist einfach zu klein, das Einhalten des vorgegebenen Sicherheitsabstandes wäre für die Kundinnen und Kunden unter den bisherigen Bedingungen nicht möglich gewesen“, nennt Leifert den Grund dafür, dass auch in den vergangenen Tagen keine leckeren Waffeln über die Ladentheke gegangen sind.

Jetzt startet er durch

Das soll sich jedoch in wenigen Tagen ändern: Das Waffelei-Team will nun mit reduzierter Innenmöblierung und zusätzlicher Außenbestuhlung durchstarten. „Wir werden am 3. Juni loslegen“, kündigt Leifert an. Die leckeren Waffeln – im Angebot Klassik, Schoko und Stracciatella und vielfältige Belag-Möglichkeiten – sollen ab diesem Tag wieder verkauft werden. „Allerdings nur an vier Öffnungstagen – mittwochs bis freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags ab 11 Uhr“, geht Leifert auf die vorläufigen Einschränkungen ein. Lediglich bei gutem Wetter sei auch eine Öffnung am Sonntag denkbar. „Denn aktuell fehlt der Umsatz in unseren Filialen mit Gastro- und Café-Betrieb“, erklärt der Geschäftsführer der Großbäckerei.

„Noch tut sich die Kundschaft etwas schwer, doch es wird von Tag zu Tag besser“, ist Leifert optimistisch. Die Entscheidung, den Waffelei-Betrieb nur langsam wieder hochzufahren, sei jedoch aufgrund der aktuellen Situation richtig und momentan aus betriebswirtschaftlicher Sicht notwendig. Eines steht für den Leifert-Geschäftsführer jedoch fest: „Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir wieder die Zahlen erreicht haben, die wir vor der Corona-Krise hatten.“ Diese Einschätzung teilten auch andere Unternehmen in Stadt und Landkreis Gifhorn, so der Bäckerei-Geschäftsführer.

Von Uwe Stadtlich