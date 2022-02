Gifhorn

Mitten im Herzen der Stadt gibt es in wenigen Tagen eine neue Pizzeria: Mario Fiore bietet italienische Spezialitäten in der Steinweg-Passage an. Die Eröffnung des Gastronomie-Betriebes steht kurz bevor. Nur noch wenige Restarbeiten sind zu erledigen – dann kann’s losgehen.

Dort wo einmal die Waffelei der Bäckerei Leifert war, will der gebürtige Italiener die Gifhornerinnen und Gifhorner zukünftig mit Leckereien aus seinem Heimatland verwöhnen. „Meine Ehefrau Sabine hat früher in der Waffelei gearbeitet, und nach deren Schließung bin ich dann auf die Idee gekommen, dort eine Pizzeria zu eröffnen“, berichtet der 55-Jährige über seinen Schritt in die Selbstständigkeit.

Bruder packt mit an

Fiore, der 1983 nach Deutschland gekommen ist und seitdem viel Erfahrung als Koch in italienischen Restaurants gesammelt hat, ist vom Erfolg seines Konzepts überzeugt: „Die Lage ist toll und die Immobilie auch.“ Seit November hat der 55-Jährige mit Unterstützung seines Bruders Aurelio die Räumlichkeiten für den Pizzeria-Betrieb vorbereitet und umgestaltet.

Startklar: Mario Fiore vor dem neuen Pizza-Ofen. Er ist in der kommenden Woche in Betrieb, denn dann eröffnet der 55-Jährige sein kleines Restaurant in der Steinweg-Passage. Quelle: Sebastian Preuß

Pizza-Ofen und weitere Küchenbestandteile mussten installiert werden, auch ein schmucker Tresen in Naturstein-Optik wurde eingebaut. Für ein neues Gäste-WC habe Vermieterin Marie-Luise Höhns gesorgt. „Der Fliesenbelag ist ebenfalls neu, auch die Beleuchtung funktioniert“, freut sich Mario Fiore auf die Eröffnung. „Es geht nur noch um Gas-Anschlussarbeiten und die Grundreinigung, doch in der kommenden Woche wollen wir starten“, kündigt der 55-Jährige an.

„Piccola Italia“

Klein, aber fein: Dazu passt auch der Name „Piccola Italia“ den Fiore für sein neues Restaurant in der Steinweg-Passage ausgewählt hat, „kleines Italien“. Sechs Tische mit Bestuhlung im Inneren, weitere Tische, Stühle und Schirme mit Beginn der warmen Jahreszeit direkt vor der Tür: Ein Teil des Mobiliars hat der neue Pizzeria-Chef von der ehemaligen Waffelei Leifert, die ihren Mietvertrag in der Steinweg-Passage offiziell zum 1. August 2021 beendet hat, übernommen. „Details der Außengastronomie-Nutzung muss ich allerdings noch mit dem Ordnungsamt abstimmen“, so Fiore.

Am Donnerstag ist Ruhetag

Was er von Montag bis Sonntag – lediglich am Donnerstag ist Ruhetag – anbieten will, hat sich der 55-Jährige schon genau überlegt. „Selbstverständlich gibt es Pizza und Pasta“, verspricht Fiore. Neben den Teig- und Nudelgerichten will er unter anderem auch Fisch-Leckereien und Salate auf die Karte setzen. „Vieles davon zum Mitnehmen“, sagt Fiore, der für den kleinen Hunger auch Mini-Pizzen servieren wird und drei Mal wöchentlich Mittags-Angebote plant. Geöffnet ist „Piccola Italia“ in Gifhorns Steinweg-Passage zukünftig von 11.30 bis 21 Uhr.

Von Uwe Stadtlich