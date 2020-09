Gifhorn

Noch sind die Scheiben zugeklebt, doch schon am Freitag soll das neue gastronomische Aushängeschild mitten in der Gifhorner Innenstadt öffnen: Burger & Fries Atelier hat der erfahrene Gastronom Werner Beilke das Restaurant genannt.

Für den Gastronom geht ein Traum in Erfüllung

Das Gebäude im Steinweg beheimatete bis vor ein paar Monaten das Modespiegel Zacharias, nun ist es nach umfangreichen Umbaumaßnahmen nicht mehr wieder zu erkennen und präsentiert sich auf zwei Etagen in modernem Chic. Für Beilke, der sich seit Jahrzehnten als Gastronom einen Namen gemacht hat, geht damit ein Traum in Erfüllung. Der Standort sei einfach ein Sechser im Lotto. „Schon seit Jahren gehe ich hier vorbei und denke, wenn hier einmal etwas frei wird, wäre das ideal.“ Nun wird der Traum wahr.

Ehefrau Songül setzte bei der Innengestaltung die Highlights

Bei der Innengestaltung hat Ehefrau Songül ein feines Gespür bewiesen. Edel kommt die Ausstattung daher. Optisches Highlight im Sitzbereich in der ersten Etage ist ein massiver, meterlanger Tisch aus 300 Jahre altem Holz. „400 Kilo schwer“, sagt Beilke. Die Stühle bezogen mit Büffelleder – man sieht dem Paar den Stolz über das Ergebnis der monatelangen Arbeit an.

Der Restaurant-Name sagt es bereits: Handgemachte Burger und Fritten gibt es hier in feinster Qualität. „Keine TK-Ware, alles frische Ware, auch die Fritten werden aus frischen Kartoffeln hergestellt.“ Übrigens in einer Frittieranlage, die quasi der Rolls Royce unter den Fritteusen ist, erklärt Beilke. Bei den Burgern gibt es verschiedene Varianten, die Hausmarke Atelier-Burger kommt neben Salat etwa mit Feta und Spiegelei daher. Songül Beilke hat sich mit der Variante Mersin 33 auf der Speisekarte verewigt – eine Hommage an ihren Heimatort Mersin. Kulinarisch will der Burgerladen auch mit Poutine punkten, einer kanadische Spezialität aus Fritten, Käse und Bratensauce – „zweimal frittiert wie in Belgien“, verrät Beilke. Wichtig ist ihm: Jeder kann sich auch einen Wunsch-Burger zusammenstellen, die Speisekarte sei nicht in Stein gemeißelt.

Das Restaurant ist täglich geöffnet

Das Restaurant wird in einem Selbstbedienungssystem funktionieren. Direkt im Erdgeschoss ist die offene Küche. Hier gibt es einen Bestelltresen. Dort erhalten Gäste dann einen Pager, können sich einen Sitzplatz suchen. Ist der Burger fertig, signalisiert der Pager dem Gast, sich das Essen am Abholschalter abzuholen. Wer nun einmal gar keinen Appetit auf Burger hat, für den gibt es auch Bratcurrywurst, Salate oder Falafel. Mit Burger & Fries hat Beilke dann ab Freitag sein zweites Standbein im Steinweg, die L Osteria führt er nämlich weiter. Auf die ersten Gäste im neuen Laden freuen sich Songül und Werner Beilke am Freitag ab 11 Uhr. Geöffnet ist täglich jeweils von 11 bis 22 Uhr.

Von Andrea Posselt