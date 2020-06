Steinschlangen: Das wird nun aus den Corona-Mutmachern

Landkreis Gifhorn

Glaubt man dem bundesweiten Verzeichnis aller in Corona-Zeiten entstandenen Steinschlangen, dann dürfte der Landkreis Gifhorn die Hochburg sein. Ob in Neudorf-Platendorf an der Dorfstraße, im Nordkreis oder an Kindergärten im Stadtgebiet von Gifhorn, beim Kinderschutzbund, in Brome und in Meinersen – Dutzende von Steinschlangen zieren die Wege im Landkreis, um der Corona-Krise auf kreative Krise die Stirn zu bieten. Einige sollen nun übers Mut machen hinaus Freude bereiten.

2500 Exemplare in Meinersen

Die Gruppe Okersteine in Meinersen zählt Tausende von Mitgliedern. Aber nicht nur die haben sich an dem Projekt im Eichenkamp beteiligt. Mitinitiatorin Sarah Wittkowski weiß von Unterstützern aus dem Bereich Peine und Braunschweig, die extra nach Meinersen kamen. Fans des kreativen Trends sind eigentlich darauf aus, Steine nach Herzenslust zu bemalen, diese mit dem Gruppennamen zu beschriften und irgendwo so hinzulegen, dass sie jemand findet, den Fundort fotografiert und dann bei Facebook postet. Dieses Mal war nicht Auswildern, sondern bewusst Stillstand angesagt. Aneinander gereiht sollten die Steine Zusammenhalt symbolisieren. Sage und schreibe 2500 Steine kamen in Meinersen zusammen.

Sarah Wittkowski und ihre Mitstreiter wurden nicht müde, die Steinschlange zu kontrollieren, entwendete Steine zu ersetzen und sogar für Anfänger Steine zum Bemalen zur Verfügung zu stellen. Eine Frau, ein Wort: Schon zu Beginn stand die Idee im Raum, die kleinen Kunstwerke irgendwann einmal für einen guten Zweck zu versteigern. Nun ist es so weit. „Zwei Wochen bleiben die Steine noch liegen, dann werden wir auf Zetteln darauf hinweisen, wie die Steine gegen eine kleine Spende abgegeben werden.“ Die Gruppenmitglieder stimmen bis Sonntag ab, welchem sozialen Zweck das Geld zu Gute kommt. Dann gehen die Mitglieder wieder zum üblichen Auslegen der Steine über. „Einige in der Gruppe werden schon unruhig“, sagt Sarah Wittkowski lachend. Was bleibt: „Wir hatten viele tolle Begegnungen. Bewohner des Seniorenheimes haben sogar ihre Route beim Spaziergang geändert, die Steine bewundert und sogar drauf aufgepasst.“

Diese Schlange wächst noch

Noch längst kein Ende in Sicht ist für Katharina Plack, Initiatorin der Steinschlange am Gifhorner Schlosssee. „Ich möchte , dass die Schlange einmal um den See geht. Ein Ende plane ich noch nicht.“ Aktuell dürften nach ihrer Schätzung 1500 kleine Kunstwerke den Wegesrand zieren. Ärgerlich, dass immer wieder Steine einfach mitgenommen werden: „Wir wollen das ja für einen guten Zweck machen“, appelliert die Gifhornerin an Spaziergänger. Sie möchte das Geld später dem Hospizverein zukommen lassen. Ende der Aktion offen.

Auch beim Kinderschutzbund in Gifhorn überwiegt noch die Freude am Wachsen der Steinschlange. „Wir machen weiter. Den Kindern macht das so viel Spaß“, sagt Heidi Dudel vom Vorstand. In der gerade wieder angelaufenen Kunterbunten Werkstatt sei das Malen so gut angekommen, dass es eine Neuauflage geben soll. „Vielleicht werden wir damit zum Weltkindertag eine abschließende Aktion machen.“ Bis dahin kann die Schlange noch von kleinen Kreativen gefüttert werden.

Von Andrea Posselt