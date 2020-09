Steingarten-Verbot im Landkreis: „Einfach Natur machen lassen“

Landkreis Gifhorn

Seit Jahren sind sie Trend in deutschen Vorgärten, doch nun bringen Insektenschutz und Klimawandel Steingärten in Verruf. Und die niedersächsische Bauordnung legt eigentlich auch schon fest, dass nicht bebaute Flächen als Grünflächen zu erhalten sind. Sicher ist sicher, denkt sich die Stadt Gifhorn etwa und konkretisiert die Vorgabe.

Stadt macht die Landesvorschrift noch konkreter

Für die süd-östliche Innenstadt will die Stadt in insgesamt 13 Bebauungsplänen die Vorgabe des Landes festschreiben. Das Abdecken mit mineralischen und künstlichen Materialien ab einer Körnung von größer als fünf Millimetern wird darin verboten. Der Stadtplanungsausschuss stimmte dem Anliegen in seiner letzten Sitzung bereits zu. Bleibt die Frage, wer kontrolliert das? Bislang sei dies „nur sporadisch“ geschehen. „Der Fachbereich Bauordnung wird jedoch aktiv, wenn eine unzulässige Befestigung von Grund und Boden angezeigt wird, und fordert gegebenenfalls zum Rückbau der Fläche auf“, teilt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt, mit. Und erklärt auch den Sinn der Regelung: Das diene dem Schutz vor Überhitzung sowie dem Schutz von Boden, Grundwasser und Artenvielfalt.

Anzeige

„Ein klares Zeichen setzen“ mit dem Verbot

Jüngst diskutierte der Umwelt- und Bauausschuss der Gemeinde Calberlah über Steingärten. „Bei uns herrschte Einigkeit, ein klares Zeichen zu setzen mit einem Verbot“, sagt Phillip Passeyer, Gruppenvorsitzender SPD/Grüne. Eigentlich sei das Festschreiben gar nicht nötig, schließlich regle die Niedersächsische Bauverordnung, dass Steingärten verboten sind. Das Ganze müsse aber „mit Fingerspitzengefühl“ angegangen werden. So wie in Gifhorn etwa sprachen sich die Calberlaher für Bestandsschutz aus. Sprich: Nur künftige Bauvorhaben haben sich exakt an die Bestimmung zu halten. Aber da sieht Passeyer auch schon ein Problem: „Wer ist für die Durchsetzung des Verbots zuständig? Der Landkreis? Oder muss man auf Samtgemeinde-Ebene Kontrollen machen?“ Wichtig ist ihm, dass Politiker nicht „einfach mit der Rechtskeule um die Ecke kommen“. Wer also aus nachvollziehbaren Gründen seinen Garten nicht mehr pflegen könne und daher eher auf den als pflegeleicht geltenden Steingarten umschwenken möchte, dem solle man Hilfsangebote machen zur Gartenpflege.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Steingärten wärmen sich unheimlich auf

In Sachen „pflegeleicht“ hat Florian Preuße vom Nabu ohnehin so seine Bedenken. „Solche Steingärten sind auch anfällig für Laub und Pollen, Flechten oder Moos. Die dann wegzukriegen, ist gar nicht so einfach.“ Ansonsten ist sein Statement ganz klar: „ Steingärten sind einfach eine tote Fläche, die sich unheimlich aufwärmt. Da ist kein Mikroklima.“ Und dann auch noch der Vlies, der unten liegt. „Da versickert kein Wasser.“ Aus Naturschutzsicht seien Steingärten „ein nicht unerhebliches Problem“. Ein kleines Stück wilder Garten – das wäre doch schon einmal ein Anfang, wirbt er dafür, Insekten Lebensraum zu gewähren. Sein Tipp: Mehrjähriges Saatgut für Blühpflanzen verwenden. „Und dann einfach die Natur machen lassen!“

Von Andrea Posselt