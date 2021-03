Gifhorn

Statt an jeder Theke neu einen Zettel mit Kontaktdaten auszufüllen einfach sein Smartphone mit dem QR-Code scannen lassen: Das soll die Datenermittlung und im Ernstfall die spätere Benachrichtigung zur Corona-Vorsorge bei Restaurantbesuchen vereinfachen – auch im Kreis Gifhorn. Für Wirbel in der Branche sorgte die Frage, auf welche App der Landkreis Gifhorn setzt. Landrat Dr. Andreas Ebel machte jetzt noch einmal klar: Die Luca-App ist die erste Wahl.

„Die Luca-App funktioniert, deswegen nehmen wir sie“, sagte Ebel in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Eine Schnittstelle im Gesundheitsamt sei vorhanden, von daher funktioniere das System. Damit hätten Handel und Gastronomie im Kreis Gifhorn Planungssicherheit. Sie müssten sich nicht irritieren lassen darüber, dass sich der Landkreis Gifhorn an der Modellregion zum Test der App PassGo beteiligen will. Diese biete zusätzlich über die Luca-App hinaus Funktionen an. Dennoch gilt laut Ebel: „Luca ist unsere erste Wahl.“

Corona-Krise: Der Landkreis Gifhorn setzt vorrangig auf die Luca-App. Quelle: Dirk Reitmeister

Die Luca-App ist Gifhorns Nummer eins

Mit der Luca-App, die Ebel selbst auf seinem Smartphone installiert hat, hinterlegen Nutzer freiwillig private Daten und loggen sich in verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel Restaurants oder Geschäften, mittels QR-Code ein und wieder aus. Die aus dem ersten Corona-Jahr bekannte und gefürchtete Zettelwirtschaft entfällt damit. Die Luca-App erleichtere digital eine Nachverfolgung für die Gesundheitsämter – und die persönlichen Daten seien für Fremde, wie andere Restaurantgäste, nicht einsehbar. Über die App könne auch die Übermittlung von Testergebnissen ans Gesundheitsamt erfolgen.

Zusätzliche Funktionen: Mit der App PassGo können Restaurant- oder Veranstaltungsbesucher in Zukunft einen Negativ-Test nachweisen. Quelle: PassGo

Das bietet PassGo den Nutzern

Die App PassGo geht laut Ebel noch weiter. Sie ermögliche es, dass sich den Corona-Schnelltest-Ergebnis anzeigen lassen kann, wer sie nutzt. Sofern das Ergebnis negativ ist, könnte diese Person für zwölf Stunden die App mit dem negativen Testergebnis an den Einrichtungen vorzeigen, die vor Eintritt ein Schnelltest-Ergebnis verlangen. Bei einem positiven Testergebnis wird ein überprüfender PCR-Abstrich fällig. Dies geschieht entweder beim jeweiligen Hausarzt oder im Abstrichzentrum des Gifhorner Gesundheitsamtes.

Die eine App schließt die andere nicht aus

Aus Ebels Sicht schließt die eine App die andere nicht aus, und deshalb wolle der Landkreis auch PassGo im Rahmen einer Modellregion testen. Sie sei von einem Unternehmen aus dem Ostharz entwickelt worden. „Die haben eine Chance verdient.“

Von Dirk Reitmeister