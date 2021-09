Gifhorn

Vielleicht klappt es im zweiten Anlauf: Im vorigen Advent scheiterte der „Advent auf dem Marktplatz“ an der zu hohen Inzidenz, jetzt will Gifhorns Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Wista das Konzept für einen pandemiekonformen Weihnachtsmarkt in diesem Advent umsetzen. Die Hoffnung ist, dass diesmal mehr möglich sein wird, weil dank hoher Durchimpfung die Einschränkungen bei höheren Inzidenzen überschaubar bleiben.

Die Wista hatte es sich für den Advent 2020 so schön ausgetüftelt: 15 Hütten, die Gute Bude, in der Vereine, gemeinnützige Verbände und Kunsthandwerkerinnen und -handwerker sich präsentieren, und das auch als Bühne dienende Wista-Wohnzimmer wollte sie auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone bis zur Sandmühlenbrücke aufstellen. Bioglühwein, schwäbische Spezialitäten, Bratwurst, Schmalzkuchen und Co. sollten die 15 Hüttenbetreiber bieten. Auch ein Kinderkarussell war geplant. Doch Pustekuchen, die Corona-Inzidenz schoss im Herbst in die Höhe, und damals war noch niemand geimpft.

Der Präsentationsplatz für gemeinnützige Organisationen: Beim „Advent auf dem Marktplatz“ soll auch die Gute Bude stehen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Nun will die Wista mit den damals interessierten Standbetreibern wieder sprechen, sagt Geschäftsführer Martin Ohlendorf. „Wir wollen versuchen, die Planung in diesem Jahr umzusetzen – wenn es Corona zulässt.“ Ohlendorf hofft, dass die Impfquote diesmal den Advent auf dem Marktplatz ermöglicht. „Die Stadt braucht es.“ Damit meint er die Einwohnerschaft, die nicht erst seit dem Altstattfest hungrig ist nach etwas Normalität, aber auch die Stadt als Institution und Gemeinschaft.

Das Hygienekonzept werde wesentlich vom dann aktuellen Stand der Corona-Pandemie abhängen, sagt Ohlendorf. Konkret hat er da noch nichts in der Schublade. Heute gäbe es noch zu viel Kaffeesatz- und Glaskugelleserei. „Die Regeln zu Warnstufe 2 und 3 sind noch nicht definiert. Wir versprechen, das Beste zu machen, was möglich ist.“

Noch Interessierte für die Gute Bude gesucht

In der Guten Bude sollen sich von Freitag, 26. November, bis Donnerstag, 23. Dezember, täglich andere Anbieter präsentieren und weihnachtliche Produkte verkaufen. „Es gibt erste Anfragen“, sagt Ohlendorf. Insbesondere gemeinnützige Gifhorner Organisationen hätten sich bereits gemeldet. Doch auch regionale Kunsthandwerkerinnen und -handwerker seien willkommen und eingeladen, sich zu bewerben. Die Nutzung der Guten Bude ist kostenfrei. Interessierte wenden sich an die Wista per E-Mail unter info@wista-gifhorn.de.

„Ein neues Konzept, das Potenzial hat“

Ohlendorf will den „Advent auf dem Marktplatz“ nicht als „abgespeckten Weihnachtsmarkt“ betitelt sehen, sondern als „ein neues Konzept, das Potenzial hat“. Ausmachen werde dieses Event „natürlich die sensationelle Kulisse“ mit der Nicolaikirche, die bis dahin fertig saniert sein soll, und den Fachwerkhäusern.

Von Dirk Reitmeister