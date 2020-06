Gifhorn

Die Fertigstellung des Neubauprojektes Franz & Klara der Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) steht kurz bevor. Die ersten Mieter werden aller Voraussicht nach im August ihre Wohnungen in dem Neubau an der Ecke Herzog-Franz-Straße und Lindenstraße beziehen – und zwar ganz ohne Schlüssel, wie GWG-Geschäftsführer Andreas Otto präsentiert: Ein digitaler Schließzylinder gewährleistet einen kontaktlosen Zugang zu Haus und Wohnungen per Smartphone-App. Das heißt: Schlüssel adé – willkommen im digitalen Zeitalter.

Digitaler Türöffner: Statt mit einem Schlüssel werden die Türen im Komplex Franz & Klar per Smartphone-App geöffnet. Quelle: GWG

Dieser digitale Bauzylinder kann über den gesamten Wohnungszyklus in der Tür verbleiben. Bei der Sanierung fungiert er als Bauzylinder, um Handwerkern Zugang zu gewähren, im Vermietungsprozess können Interessenten auf diesem Weg unkompliziert Zutrittsrechte für die Besichtigung erhalten.

Der Türsensor ist TÜV-geprüft und entspricht damit allen aktuellen Sicherheits- und Qualitätsansprüchen. Die GWG sichert regelmäßige Sicherheitskontrollen zu, Otto betont, dass sämtliche Daten in Deutschland liegen, um höchste Datenschutzansprüche zu erfüllen. Eine Two-Factor-Authentication garantiere sicheres Anmelden im Portal der Herstellerfirma, die sicherstellt, dass keine Schließvorgänge durch Hacker-Attacken manipuliert werden können. Diese komplexe Verschlüsselungstechnologie ist zum Patent angemeldet.

„Wir leben länger, bleiben länger fit und brauchen zugleich im Durchschnitt über einen längeren Zeitraum Hilfe im Alltag. Mit diesem innovativen Schließsystem starten wir den Einstieg in eine digitale Welt des Wohnens“, erläutert GWG-Chef Otto.

Mit diesem Komplex ist eine innerstädtische Baulücke auf einem früher als Parkplatz genutzten Areal geschlossen, die GWG hat dort 2,85 Millionen Euro investiert. Das in Anlehnung an den herzöglichen Namensgeber der Adresse nebst seiner herzöglichen Gattin genannte Gebäudeensemble „Franz & Klara“ bietet dann acht Drei-Zimmer-Wohnungen bis 71 Quadratmeter und sieben Zwei-Zimmer-Wohnungen bis 65 Quadratmeter an, allesamt barrierearm. Das Gebäude ist teilunterkellert und hat eine Grundfläche von 463 Quadratmetern – auf einem 1506 Quadratmeter großen Grundstück Außer der elektronischen Schließanlage gehört eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zum Standard. Otto hatte beim Richtfest zugesagt, dass der Quadratmeter-Mietpreis auf alle Fälle unter zehn Euro liegt.

Von der AZ-Redaktion