Statt Applaus ein Hupkonzert: So lief der zweite Abend beim AZ-Autokino

Gifhorn

Schnell noch eine Bratwurst bei der Sportvereinigung Gifhorn holen – am Samstagabend wahlweise mit selbstgemachtem Nudelsalat dazu – und eine Tüte Popcorn bei Volker Schmid zum Nachtisch, und dann ab ins Auto, die Kinder auf den Vordersitzen, die Eltern auf der Rückbank. Familienabend auf dem Conti-Teves-Parkplatz beim großen AZ-Autokino: „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“ gab’s in der ersten Vorstellung. Und anschließend „Bohemian Rhapsodie“, den Kultfilm über die Band Queen um den Sänger Freddy Mercury.

Paul Lehnert war schon ganz aufgeregt. „Klar habe ich den ersten Film auch gesehen. Der war total schön.“ Jetzt hatte er es sich mit seiner Oma Bärbel Lehnert auf den weichen Sitzen des Johnny-Cash-Cadillacs von Heinrich „Doc“ Wolf bequem gemacht: „Schön gemütlich.“ Bärbel Lehnert lachte. „Das ist ein Oma-Enkel-Programm, anschließend schläft Paul noch bei uns.“ Der hatte auch schon das Radio gecheckt, „funktioniert alles“, und ließ sich das Popcorn schmecken. Dass die Decken griffbereit da lagen, fand Bärbel Lehnert angenehm. „Die werden wir bestimmt noch brauchen.“ Denn der Cadillac ist ein Cabrio, und trotz des schönen Wetters wurde es nach Einbruch der Dunkelheit zügig kühl.

Weil's der Familienabend war, gab es beim großen AZ-Autokino am Samstagabend für jedes Kind ein AZ-Frisbee als Geschenk. Peter Hase 2 lief zur besten Sendezeit, im Spätfilm gab es „Bohemian Rhapsody".

Am Ende hatten nach ein bisschen Rangieren alle gute Sicht auf die Leinwand

Bis kurz vor 20 Uhr hatten AZ-Mediaberater Ingo Fuhrmann und seine Frau Bianca noch gemeinsam mit dem Team die Kinobesucher an der Einfahrt begrüßt, jedem Kind ein AZ-Frisbee in die Hand gedrückt und das weitere Verfahren erklärt. Trotzdem gab es ein bisschen Murren bei einigen SUV- und Bulli-Fahrern, dass sie zunächst vermeintlich schlechtere Stellplätze zugewiesen bekamen. Aber nachdem die letzten Pkw ihre Stellplätze eingenommen hatten, durften die höheren Fahrzeuge aufrücken, sodass am Ende alle gute Sicht auf den Film hatten.

Wie es sich für Kino gehört, gab’s erst Werbung, unter anderem von den Hauptsponsoren des AZ-Autokinos, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und Egger. Dann ergriff AZ-Marketingleiter Florian Schernich das Mikrofon, begrüßte die Gäste und bedankte sich bei allen engagierten Mithelfern. Statt Applaus gab’s ein Hupkonzert – das war auch nach dem ersten Film noch gestattet, nach dem zweiten Film bat Schernich darum, aus Rücksicht auf die Nachbarn darauf zu verzichten. Dann löschte Teves die Laternen auf dem großen Parkplatz, es ging los.

Fahrzeuge aus halb Norddeutschland stehen auf dem Conti-Teves-Parkplatz

Dass das große AZ-Autokino eine große Gaudi ist, hat sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus herum gesprochen. „Wir hatten Fahrzeuge aus Pinneberg und Hamburg auf dem Platz, aus Hannover, Helmstedt, Peine und Wolfsburg“, zählte AZ-Mediaberater Bernd Riechers auf. „Fast ganz Norddeutschland ist hier vertreten.“ Das Pärchen aus dem Wagen mit dem Dortmunder Kennzeichen allerdings war nicht extra wegen des Films angereist, „ich habe mein Kennzeichen mitgenommen“, lachte der Fahrer.

Als das AZ-Team im Anschluss an den Filmabend den Auto-Besatzungen die leeren Flaschen wieder abnahm, gab es überschwängliches Lob. „Alle haben sich für das tolle Erlebnis bedankt“, freute sich Riechers über den Erfolg.

Von Christina Rudert