Immer mehr Autos, immer mehr Wildunfälle

Die Zahl der Wildunfälle steigt seit Jahren beständig an. Die Jäger im Kreis Gifhorn führen das auch auf den immer dichter werdenden Verkehr zurück und sehen sich durch die Statistik darin bestätigt.

Inzwischen gibt es mehr im Kreis Gifhorn zugelassene Fahrzeuge als erwachsene Einwohner. Das geht aus der Statistik des Landkreises hervor. Dieser registrierte im Jahr 2000 noch 128 424 Fahrzeuge, Einwohner gab es damals 171 501, davon 132 360 volljährige. 2010 waren schon 131 874 Fahrzeuge zugelassen, es gab 172 643 Einwohner, darunter 139 532 volljährige. 2018 zählte der Landkreis 155 276 Fahrzeuge bei 175 920 Einwohnern, darunter 144 303 volljährigen. Ein Jahr später waren es 158 209 Fahrzeuge. Nicht in den Zahlen des Landkreises enthalten sind die VW-Werkszulassungen für Leasing-Fahrzeuge in Gifhorn.

Straßen immer mehr belastet

Auch die Belastung der Straßen legt an neuralgischen Stellen zu – allerdings nicht überall. 2010 gab es auf der A 39 bei Weyhausen 20 900 Fahrzeuge am Tag, fünf Jahre später 33 000. Analog dazu steigerte sich die B 248 bei Jembke von 11 800 auf 14 100. Auch die B 188 bei Gifhorn legte zu – von 15 700 auf 17 500. Dagegen gab die B 4 bei Gifhorn und bei Meine etwas nach: von 19 400 beziehungsweise 20 900 auf 18 000 und 19 200 Fahrzeuge am Tag. Aktuellere Zahlen als von 2015 werden laut Henning Schwägermann von der Landesbehörde erst in einem Jahr vorliegen. Er rechnet aber fest damit, dass die B 4 dann wieder zugelegt haben wird.

Das sind die Wildunfallzahlen

Die Zahl der Wildunfälle stieg laut Winfried Enderle von der Polizei Gifhorn von 1154 in 2010 auf 1358 in 2018. 2008 lag diese Zahl zum letzten Mal im dreistelligen Bereich, nämlich bei 921. Endgültig steht die Statistik für 2019 noch nicht fest, die vorläufige Zahl liegt aber noch einmal deutlich höher, nämlich bei inzwischen fast 1600 Wildunfällen.

Jäger sehen ihre These bestätigt

Für Ernst-Dieter Meinecke, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, bestätigt sich damit die These, dass immer mehr Wildunfälle passieren, weil immer mehr Fahrzeuge auf den Straßen sind. Doch das sei nur das eine. „Das andere ist die Geschwindigkeit.“ Er spricht sich für weitere Tempolimits an Wildwechseln aus – und stärkere Kontrollen.

Tempo ist ein wichtiger Faktor

Auch Lutz Dietrich von der Kreisverkehrswacht weist auf den entscheidenden Faktor Tempo hin. „Das Gefahrenbewusstsein ist nicht da, die Leute verringern das Tempo nicht.“ Dabei gelte, dass allein das Gefahrenschild „Wildwechsel“ auch ohne explizit ausgeschildertes Tempolimit eine deutliche Reduzierung vorschreibe. Er empfiehlt nicht schneller als 70 zu fahren.

Besser 70 als 100 an Wildwechseln

„Ich glaube schon, dass man mit Tempo 70 eher die Chance hat, noch vor dem Reh anzuhalten, als mit 100“, sagt Meinecke. Auf die Vernunft der Autofahrer allein will er aber nicht setzen. Die Jäger wollen sich deshalb einen neuen Erlass des Landes zu nutze machen und bereits ab 1. April und nicht erst ab 1. Mai Rehwild auch in Straßennähe jagen.

Was kann Homeoffice bewirken?

Sorgt in Zukunft ein neuer Trend in der Arbeitswelt für einen Umschwung auch bei Wildunfällen? Aktuell sieht Dietrich immer mehr Menschen zum Pendeln gezwungen, was man an vollen Straßen auch in der Stadt Gifhorn ablesen könne. „Die werden auch immer voller.“ Könnte sich das – und damit auch die Wildunfallzahlen – mit Homeoffice ändern? „Das mag zu wünschen sein“, sagt Dietrich. Eine Prognose wagt er aber nicht.

