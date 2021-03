Gifhorn

Sie sind wieder unterwegs. Die einen halten sie für Ufos, die anderen für Meteoriten – doch es sind Satelliten, die in nicht allzu ferner Zukunft das Internet weltweit bis in die kleinsten Winkel dieses Planeten bringen sollen. In Gifhorn stößt der Verkehr am Firmament nicht auf ungeteilten Zuspruch.

„Kommt da ein Meteoriten-Schauer runter?“ Bei Meteoriten-Forscher Rainer Bartoschewitz klingelte zum Starlink-Hype im vorigen Frühjahr schon häufiger das Telefon. „Da kamen unheimlich viele Anfragen.“ Er habe sich zunächst selber erst einmal schlau machen müssen, was es mit den leuchtenden und schnell dahin ziehenden Perlenketten am Himmel auf sich hat. Tausende von Satelliten, die Elon Musks Unternehmen SpaceX nach und nach in den Orbit bringt: „Ich finde es nicht so prall“, winkt er ab. Aber um den technischen Fortschritt komme man wohl kaum herum.

Schaut sich lieber echte Sterne an: Jörg Anrecht von der Sternwarte Gifhorn hat es nicht so mit funkelnden Fremdkörpern am Himmel. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Auch Jörg Anrecht von der Sternwarte in Gifhorn klatscht nicht vor Freude in die Hände, dass jetzt wieder „Satelliten gucken“ möglich wäre. Er hat auch nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben, nur weil er seit einigen Tagen vor lauter Wolken erst gar nicht in den Himmel geblickt hat. Anrecht ist kein Fan der Satelliten-Show. Er schaut sich lieber den klassischen Sternenhimmel ohne das Sonnenlicht reflektierende Fremdkörper dazwischen an.

Die Lichtverschmutzung macht schon genug Probleme

„Vor allem Profi-Astronomen schauen entsetzt in den Himmel, weil wissenschaftliche Ergebnisse verfälscht werden“, sagt Anrecht. Dabei habe man schon allein durch die Lichtverschmutzung in der Umgebung genug Scherereien, überhaupt noch Sterne zu erkennen. „Mal sehen, wie es weiter geht.“

Abwechslung zum Corona-Alltag: Sobald freier Blick in den Nachthimmel ist, will Karsten Radwan aus Wilsche wieder die fliegenden Perlenketten beobachten. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Der Wilscher Karsten Radwan dagegen freut sich darauf, wenn in den kommenden Tagen mal der Himmel aufreißen und den Blick zu den Sternen frei geben sollte. Bereis im vergangenen Jahr hatte er den Zug der Satelliten beobachtet, das Spektakel in den vergangenen sechs Monaten aber aus den Augen verloren, weil die Starlink-App ständig „nicht sichtbar“ gemeldet hatte.

Mal etwas Abwechslung zum Corona-Alltag

„Es ist immerhin ein Ereignis am Himmel.“ Mal eine Abwechslung in trüben Corona-Zeiten für den technikinteressierten Funkamateur und Blutmond-Fotografen. Und wenn schon keine Nordlichter zu erhaschen seien, weil die Sonnenaktivität nicht hoch genug sei, dann wenigstens die funkelnden Satelliten.

Das ist „Starlink“ Es sind weder Sternschnuppen noch Kometen – und schon gar keine Ufos: Was Menschen aktuell am Nachthimmel sehen, sind Satelliten, die Elon Musk und sein SpaceX-Unternehmen ins All geschossen haben. Das Projekt Starlink hat seit Mai 2019 mittlerweile mehr als 1 000 in die Erd-Umlaufbahn gebracht, um damit entlegene Gebiete und Ballungsräume mit preiswertem Breitband-Internet zu versorgen. Die 200 Kilogramm schweren Geräte bekommen Daten von Bodenstationen und leiten sie per Laser untereinander weiter. Insgesamt sollen es mal 12 000 oder mehr sein. Die Satelliten fliegen nach dem Start relativ eng beieinander, sehr niedrig, und sind deswegen zu sehen. Die Perlenketten-Struktur löst sich mit der Zeit auf. Die Internetseite findstarlink.com bietet einen Überblick, wo und wann sich das Phänomen beobachten lässt.

Bartoschewitz jedenfalls interessiert das nicht. „Ich warte, dass etwas herunter kommt.“ Damit meint er Meteoriten und nicht Weltraumschrott.

Von Dirk Reitmeister