Darum gucken die Gifhorner nachts in den Sternenhimmel

Gifhorn

Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft sollen sie für schnelles Internet und Telefonie auch in der abgelegensten Prärie sorgen. Zurzeit sorgen die von der Firma SpaceX ins All geschossenen Satelliten des Starlink-Programms für Gesprächsstoff unter Nachtschwärmern, die die wie an einer Kette gezogenen Himmelskörper vorbei sausen sehen. Es gibt nicht nur Beifall.

Eigentlich ist die Gelegenheit jetzt richtig günstig. Seit Tagen herrscht allein vom Wetter her klare Luft, und der Corona-Krise schreibt Jörg Anrecht von der Sternwarte am Wallgarten in Gifhorn eine geringere Luftverschmutzung zu. Beste Sichtbedingungen also ins Weltall. Und so sitzt der Hobbyastronom manchen Abend an seinem Teleskop – und ärgert sich darüber, dass da ständig diese Satelliten durch sein Bild sausen.

Anzeige

Zur Galerie Leuchtpunkte, die wie an einer Schnur über den Nachthimmel ziehen: Auch in Gifhorn sind die Satelliten des Starlink-Projektes von Elon Musk und seinem SpaceX-Unternehmen zu sehen.

„Es ist sehr störend“, sagt Anrecht. Vor allem für seine Astrofotografie, wenn die Strichspuren der Satelliten das Sternenbild verunzieren. Anrecht bekommt das Starlink-Projekt von Milliardär und SpaceX-Chef Elon Musk auch in einem weiteren Aspekt zu spüren. „Hier fragen immer mehr Leute nach, was sie da gerade gesehen haben.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Karsten Radwan hat sehr bald im Internet gegoogelt, mit welchem Phänomen er es zu tun hat. Der Wilscher hat schon Polarlichter, Blutmond und Supermond fotografiert – kein Wunder also, dass ihn auch dieses Spektakel nun interessiert. „Als alter Funkamateur“ sei er auch noch vorbelastet, was das Interesse an Technik angeht. So steht er manchen Abend pünktlich vor dem Durchzug der Satelliten vor der Haustür und guckt in den Sternenhimmel. Und staunt, wie diese 200 Kilogramm schweren Hightech-Himmelskörper wohl miteinander kommunizieren und sich im Laufe der Zeit im Orbit der Erde als Netz verteilen sollen.

Will lieber echte Sterne sehen: Jörg Anrecht von der Sternwarte am Wallgarten in Gifhorn empfindet die Satelliten am Nachthimmel als störend. Quelle: Sebastian Preuß

Radwan weiß nicht von ungefähr, wann die Perlenschnur leuchtet. Im Internet könne man das verfolgen. Eben noch in Südamerika, zehn Minuten später schon über Gifhorn: So schnell seien die rund 60 Satelliten unterwegs. Und diese Gruppe sei nur der Anfang. „Irgendwann ist der Himmel voll. Dann sagen wir: Welches Sternbild haben wir da? Ach ja, Starlink.“

Satellitenhimmel statt Sternenhimmel: Tausende Starlink-Trabanten seien geplant, sagt Anrecht. Das werde das Problem der Lichtverschmutzung noch verschärfen. Schon auf dem Boden nehme die Beleuchtung zu – in Europa pro Jahr um zwei Prozent wegen des günstigen LED-Lichts, sagt Anrecht. Je heller das Umfeld wie etwa in dicht besiedelten Gebieten, desto weniger Sterne seien zu sehen. Und jetzt kämen auch noch abertausende Satelliten hinzu, die das Licht der eigenen Sonne reflektierten und den natürlichen Sternenhimmel in den Schatten stellten.

Technikbegeistert: Karsten Radwan findet das Himmelsspektakel aus mehreren Gründen interessant – fragt sich aber auch, welche Schattenseite die Versatellitung des Himmels haben mag. Quelle: Foto: Sebastian Preuß

Auch der technikbegeisterte Karsten Radwan hat einen skeptischen Blick auf die Versatellitung des Himmels. „Was machen wir mit dem ganzen Weltraumschrott?“ Denn irgendwann werden die heute modernen und frischen Geräte verbraucht und ausgemustert sein. Ob dann wohl ein Altmetall-Raumschiff mit Klingeling zum Einsammeln die Runde machen wird?

Das ist Starlink Es sind weder Sternschnuppen noch Kometen – und schon gar keine Ufos: Was Menschen aktuell am Nachthimmel sehen, sind Satelliten, die Elon Musk und sein SpaceX-Unternehmen ins All geschossen haben – allein im Januar zum dritten Mal 60 Satelliten. Das Projekt Starlink hat seit Mai 2019 mittlerweile 180 in die Erd-Umlaufbahn gebracht, um damit entlegene Gebiete und Ballungsräume mit preiswertem Breitband-Internet zu versorgen. Die 200 Kilogramm schweren Geräte bekommen Daten von Bodenstationen und leiten sie per Laser untereinander weiter. Insgesamt sollen es mal 12 000 oder mehr sein. Die Satelliten fliegen nach dem Start relativ eng beieinander, sehr niedrig und sind deswegen zu sehen. Am besten in den ersten ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Dann reflektiert ihre Oberfläche das restliche Sonnenlicht. Die Perlenketten-Struktur löst sich mit der Zeit auf. Die Internetseite findstarlink.com bietet einen Überblick, wo und wann sich das Phänomen beobachten lässt.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister