Gifhorn

Deutlich weniger Eheschließungen, weniger Geburten und mehr Todesfälle: Die Statistik des Gifhorner Standesamtes weist für 2021 deutlich andere Werte und Entwicklungen aus als in den Vorjahren. Hier und da dürfte die Corona-Pandemie wohl eine Rolle spielen.

Die deutlichste Veränderung sieht Melanie Ritterbusch vom Gifhorner Standesamt bei den Eheschließungen. Fast immer kratzte die Zahl an der 300-er Marke. 2017 waren es 296 Brautpaare, 2018 noch 284 und 2019 dann 294. Und in den Corona-Jahren? 2020 waren es 223 Paare, im nun ablaufenden 2021 kurz vor Jahresende schlappe 219. Für Ritterbusch ein klarer Fall: Corona.

Deutlich mehr Sterbefälle in Gifhorn: Ob dabei eine Übersterblichkeit durch die Corona-Pandemie reinspielt, kann das Standesamt nicht bewerten. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Leute verzichteten auf eine Trauung, weil sie wegen der Einschränkungen und Auflagen zur Pandemie nicht so feiern könnten, wie sie sich das wünschten, meint Ritterbusch. „Das merkt man schon.“

Die Beliebtheit der Hochzeitsmühle bleibt dagegen ungebrochen. 166 Trauungen fanden in diesem Jahr in der Lady Devorgilla statt, 2020 waren es 141 – ein mit den Vorjahren vergleichbares Niveau. Allerdings ist der höhere Anteil der Hochzeiten in der Mühle während Corona laut Ritterbusch damit zu erklären, dass in den Sommern der Corona-Jahre die Veranstaltungen ausschließlich dort und nicht im Trauzimmer des Rathauses stattfanden.

2021 gab es deutlich mehr Sterbefälle in der Stadt Gifhorn

Das Statistische Bundesamt meldete Anfang Dezember für Niedersachsen eine Übersterblichkeit von 3,9 Prozent zwischen März 2020 und Februar 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Es führte den Anstieg maßgeblich auf die Pandemie zurück. Auch das Gifhorner Standesamt verzeichnet mehr Todesfälle. 795 waren es 2021 bis kurz vor Jahresende, 688 im Jahr 2020, die Zahlen in den drei Vorjahren schwankten zwischen 598 und 626. Ob auch hier eine Übersterblichkeit durch Corona vorliege, könne sie nicht bewerten, sagt Ritterbusch. „Wir sehen nur die Zahlen.“ Nicht die Todesursachen.

Auf den niedrigsten Stand der vergangenen fünf Jahre ist die Zahl der Geburten gesunken. 1 250 haben Ritterbusch und ihr Team bislang in diesem Jahr beurkundet. Voriges Jahr waren es noch 1 420, der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre. 2019 gab es 1 325, 2018 waren es 1 329 und 2017 1 293.

Kirchenaustritte in Gifhorn: Das Standesamt verzeichnet für 2021 den zweithöchsten Wert der vergangenen fünf Jahre. Quelle: Ingo Wagner dpa Archiv

Wieder deutlich mehr Kirchenaustritte in der Stadt Gifhorn

Den Kirchen laufen immer mehr Gifhorner davon, in diesem Jahr gibt es den zweithöchsten Wert der vergangenen fünf Jahre. 270 Austritte haben Ritterbusch und ihre Kolleginnen und Kollegen verzeichnet. 240 waren es im Vorjahr. Vor allem die katholische Kirche hat verloren: 37 Verlusten in 2020 folgten nun 66. Die evangelisch-lutherischen Gemeinden büßten 2020 noch 201 Gemeindeglieder ein, in diesem Jahr zwei mehr. Nur 2019 gab es insgesamt noch mehr Kirchenaustritte, nämlich 287. In den Jahren davor waren es 175 und 246.

Von Dirk Reitmeister