Das waren 2019 die beliebtesten Vornamen in Gifhorn

1330 Geburtenregistrierte das Standesamt Gifhorn bis Jahresende 2019. Damit überschritt die Stadt das Vorjahresergebnis hauchdünn (1329), reichte aber nicht an den 2017-er Wert von 1355 Geburten heran. Allerdings wurden 2016 und 2015 weniger Kinder geboren, nämlich jeweils 1198.

Es gab 2019 in Gifhorn mehr Sterbefälleals in den Jahren zuvor. Das Standesamt registrierte 623. 2018 waren es 605, 570 in 2017 und jeweils 571 in 2016 und 2015.