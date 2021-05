Gifhorn

Die Gewinner der Spendenaktion „500 Euro für Gifhorner Vereine“ 2021 stehen fest: Auch in diesem Jahr freuen sich 25 Vereine über 500 Euro für die Vereinskasse. Die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Trotzek und Olaf Koschnitzki ehrten die ausgezeichneten Vereine gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Nerlich bei einer digitalen Siegerehrung.

Seit mehr als einem Jahr stellt die Corona-Krise Vereine vor große Herausforderungen. Umso mehr verdient die ehrenamtliche Tätigkeit von Vereinsmitgliedern Wertschätzung und Respekt. „Um den Vereinen durch diese herausfordernde Zeit zu helfen, haben wir in diesem Jahr auf strenge Bewertungskriterien verzichtet“, sagt Koschnitzki.

„Die angemeldeten Vereine stärken den sozialen Zusammenhalt“

„Die angemeldeten Vereine fördern mit ihrem Engagement allesamt die Lebensqualität in unserer Region und stärken den sozialen Zusammenhalt.“ Trotzek ergänzt: „Ob Fußballverein, Musikchor oder soziale Initiative – die ausgezeichneten Vereine tragen entscheidend dazu bei, dass das Leben in Gifhorn so lebenswert ist, und sie haben es in Zeiten von Corona alles andere als leicht. Diesen Beitrag möchten wir würdigen und fördern.“

In den vergangenen Wochen konnten sich Vereine aus dem gesamten Landkreis Gifhorn bei den Stadtwerken um eine Spende in Höhe von 500 Euro bewerben. Die Bewerber sollten erläutern, wie die Corona-Krise die Vereinsarbeit beeinflusst hat und an welcher Stelle die Stadtwerke ihr Vereinsleben unterstützen können. Aus den rund 70 eingegangenen Bewerbungen aus dem gesamten Landkreis Gifhorn wurden 25 Vereine nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Das sind die Gewinner der Aktion im Jahr 2021:

Die 25 Gewinner von „500 Euro für Gifhorner Vereine“ 2021: Aktiv für Menschen – Verein für Bildung und Soziales; Behindertenbeirat im Landkreis Gifhorn; Die flotten Motten; DKSB Ortsverein Gifhorn; Dorfjugend Betzhorn; Ein Geschenk für Gifhorn; Förderverein der DRK Krippe und Kindergarten Müden/Aller; Förderverein der Grundschule im bunten Dreieck; Förderverein der Mühlenberg Grundschule Osloß; Gifhorner Friedenskirche; Gifhorner Tennisclub von 1911 „Grün-Weiß“; Handball-Förderkreis Müden (Aller); Helfen vor Ort; IG Kinderkrebsfürsorge Gifhorn; JFV Boldecker Land; JFV Kickers Hillerse/Leiferde; NABU Kreisverband Gifhorn; Pfadfinderstamm Ata Ulf; Queeres Netzwerk Gifhorn; Reit- und Fahrverein Aller-Oker; Schützenverein Vollbüttel; SV Tappenbeck; SV Westerbeck; Verein für Diakonische Jugendhilfe in Gifhorn; VfL Knesebeck.

