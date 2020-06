Gifhorn wird zum Sicheren Hafen für Flüchtlinge

Gifhorn

Die Stadt Gifhorn ist ab sofort ein sicherer Hafen für Flüchtlinge. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend mit 23 Ja- und zehn Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen beschlossen. Vor und während der Sitzung war Thomas Bollmann, Aktivist in Sachen Flüchtlingshilfe, mit Bildern von Flüchtlingen vor der Stadthalle, in welcher die Sitzung stattfand, auf und ab gelaufen.

Anträge zum Thema gab es gleich drei. Bündnis 90/Die Grünen hatte beantragt, Gifhorn zum sicheren Hafen zu machen und damit in Seenot geratenen Flüchtlingen im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten Hilfe zu gewähren – und sich so mit weiteren 144 Kommunen in Deutschland zu solidarisieren, die sich bereits zum sicheren Hafen erklärt haben. Da auch die CDU-Fraktion einen ähnlichen lautenden Antrag eingereicht hatte – mit dem Zusatz, dass insbesondere unbegleitete Minderjährige aufgenommen werden sollten –, erklärte Nicole Wockenfuß für die Grünen, es solle lediglich über den fast gleichlautenden Antrag der CDU abgestimmt werden. Die wiederum hatte ihren Mitgliedern eine vom Parteizwang abgelöste Abstimmung ermöglicht. Die SPD-Fraktion schließlich unterstützte den CDU-Antrag ebenfalls als „wichtige Angelegenheit.“ Der Antrag der AfD hingegen, die aus der Seenot geretteten Geflüchteten nicht nach Europa zu bringen, sondern im nächsten erreichbaren Hafen abzuliefern, um so keine weiteren Anreize zur Flucht zu schaffen, wurde abgelehnt – nachdem Thomas Reuter ( CDU) nach einer zum Teil sehr emotionalen Debatte eben deren Ende und eine Abstimmung gefordert hatte.

Die fünf Ortswehren bleiben erhalten

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat den Feuerwehrbedarfsplan bis 2025 beschlossen. Der war im Vorfeld zum Teil heftig in den Ortsräten und innerhalb der Feuerwehr diskutiert worden, da unter anderem auch eine Zusammenlegung der Ortswehren Kästorf und Gamsen im Gespräch war. Diese Pläne sind jetzt vom Tisch. Neben dem Zeitziel – die erste Einheit soll in mindestens 80 Prozent der Fälle mit einer Stärke von neun Einsatzkräften spätestens nach acht Minuten am Einsatzziel sein, weitere Kräfte sollen entsprechend folgen – wurde auch beschlossen, dass alle fünf Ortswehren – Gifhorn, Gamsen, Kästorf, Neubokel und Wilsche – erhalten bleiben.

Auch bei der Festlegung der Schulbezirke folgte der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung. Künftig sollen die Isetal-Schule in Kästorf, die Astrid-Lindgren-Schule in Gamsen und die Wilhelm-Busch-Schule in Wilsche einen großen Grundschulbezirk bilden – und zwar zum Schuljahresstart 2020/2021. Dieser Schulbezirk soll für die drei genannten Ortsteile sowie für Neubokel gelten. Dadurch sollen sich die wachsenden Schülerzahlen gleichmäßiger in den Ortsteilen verteilen – wobei die Nähe einer Schule oberste Priorität bei der Verteilung der Schüler behalten soll. Die drei Schulen sowie die Stadtverwaltung wollen eng zusammenarbeiten, die Anmeldung soll zukünftig zentral vom Fachbereich der Stadtverwaltung vorgenommen werden. In der Kernstadt gibt es für die vier Grundschulen bereits seit 2013 einen gemeinsamen Schulbezirk.

