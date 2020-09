Gifhorn

Etwas weniger Teilnehmer, und doch deutlich mehr Kilometer: Diese Bilanz zog die Stadtverwaltung Gifhorn zu ihrer fünften Teilnahme am dreiwöchigen Stadtradeln. Am Sonntagnachmittag stieg auf dem Marktplatz die Siegerehrung der fleißigsten Radler der Stadt.

877 Gifhorner radelten mit: Das sind 23 weniger als noch vor einem Jahr, so Organisator Oliver Bley und Bürgermeister Matthias Nerlich. Doch wenn es um die Kilometer geht, sieht das schon anders aus. Kamen die 900 Teilnehmer 2019 auf zusammen 151 770 Kilometer, schafften die 877 in diesem Jahr 199.176 Kilometer. Das entspricht 29 Tonnen eingespartem Kohlendioxid.

Zum vierten Mal Sieger: Wieder hat das Team des ADFC den Goldenen Sattel geholt. Quelle: Dirk Reitmeister

Liegt das an einem Corona-Effekt? „Ich könnte mir das vorstellen“, sagt Bley. Sicher sei das aber nicht. Nerlich freute sich, dass allein 111 Schülerinnen und Schüler aus den Gifhorner Grundschulen mit dabei waren.

ADFC : Möglichst viele sollen sich Bild von der Infrastruktur machen

Auch Wolfgang Harder, der für das Siegerteam des Fahrradclubs ADFC zum vierten Mal den Goldenen Sattel in Empfang nahm, freut sich über die Resonanz auf die Aktion. „Das Stadtradeln bringt die Menschen an die frische Luft.“ Auch wegen des Anreizes, einen Preis gewinnen zu können. Der begeisterte Radfahrer Harder erhofft sich von der Teilnahme möglichst vieler noch etwas Anderes: „Dadurch entdecken auch immer mehr die Mängel in der Infrastruktur.“ Das erhöhe letztendlich den Druck auf die Verantwortlichen, mehr für das Radwegenetz zu tun. Er ruft auch dazu auf, am Fahrradklimatest teilzunehmen.

Das sind die Sieger Das Team des ADFC ist einfach nicht zu schlagen. Es hat zum vierten Mal den Goldenen Sattel beim Stadtradeln in der Stadt Gifhorn geholt. Die 74 Radler schafften zusammen 26 775 Kilometer. Die zweitplatzierten Freizeitradler vom MTV Gifhorn kamen mit 100 Teilnehmern auf 24 709 Kilometer. Platz drei belegte die Friedenskirche mit einem 51-köpfigen Team, das 13 767 Kilometer erradelte. Bei den Grundschulen gab es auch Preise zu gewinnen: Große Spielboxen erradelten sich die 2. Klasse der Astrid-Lindgren-Schule, die dritte Klasse der Albert-Schweitzer-Schule und die 4. Klasse der Wilhelm-Busch-Schule. Kleine Spielboxen bekamen die 2. Klasse der Albert-Schweitzer-Schule, die dritte Klasse der Astrid-Lindgren-Schule und die vierte Klasse der Adam-Riese-Schule. Gutscheine der Buchhandlung Dänzer gingen an die zweite und die dritte Klasse der Wilhelm-Busch-Schule sowie an die vierte Klasse der Gebrüder-Grimm-Schule.

Möglich machten das Stadtradeln der Regionalverband Braunschweig und zahlreiche Sponsoren, die die Preise beisteuerten. Neben der Kilometerleistung hatten alle Teilnehmer unabhängig davon eine Chance, einen Preis zu gewinnen. Nerlich und Bley verlosten unter allen zehn Preise – Schlösser, Helme, Fahrradtaschen oder Einkaufsgutscheine. Die Gewinnerinnen und Gewinner wird die Stadt jetzt kurzfristig benachrichtigen.

Nerlich : 200 000 Kilometer reißen

In diesem Jahr haben sich laut Stadt Gifhorn fast 1 500 Kommunen deutschlandweit am Stadtradeln – einer internationalen Kampagne des Klima-Bündnisses – beteiligt, darunter in der Region auch Braunschweig, Wolfenbüttel und Wolfsburg. Bisher legten über 490 000 Teilnehmende mehr als 100 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Nerlich gab auf dem Marktplatz schon das Ziel für das kommende Jahr bekannt: Die 200 000-er Marke soll dann geknackt werden.

Mehr zum Thema Stadtradeln gibt es auf der Internetseite www.stadtradeln.de/gifhorn.

Von Dirk Reitmeister