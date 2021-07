Gifhorn

Ob’s an der parallel stattfindenden Sommermeile in der Fuzo lag? „Schade, dass nicht mehr Leute hier sind“, sagte Jennifer Zauter von Fridays for Future. Die Jugendorganisation war federführend für das „bunte Fahrradfest“, das im Rahmen des Stadtradelns stattfand.

ADFC sowie Vertreter von Parents for Future waren eingeladen, um den Austausch zu unterstützen. Für die Stadt war Verkehrsexperte Oliver Bley mit einem Info-Tisch da, inklusive Fragebögen zum Modellprojekt Radfahren in der Fuzo.

Bürgerbeteiligung – doch kaum einer nutzt die Chance

Doch größtenteils waren nur jene Gifhorner da, die sich ansonsten auch für Themen rund um die Verkehrswende engagieren und dafür stark machen, dass Radfahren in Gifhorn einen höheren Stellenwert erhält.

Wenig genutzt: Polizei-Verkehrsexperte Hans-Heinrich Kubsch hatte einen Parcours aufgebaut - nur wenige Kinder kamen zum Üben. Quelle: Sebastian Preuß

Bley bedauerte, dass so wenig Resonanz kam. Dabei sei das Angebot zur Bürgerbeteiligung bei der Umsetzung des politisch beschlossenen Verkehrskonzepts nahezu vorbildlich.

Fahrradparcours des Polizei-Experten

Grund zum Wundern über den eher mäßigen Besuch hatte auch Hans-Heinrich Kubsch, Verkehrsexperte der Gifhorner Polizei. Er hatte einen Parcours aufgebaut. Kurven fahren, Balance halten und bremsen gehörten zu den Elementen.

Mehr als ein Jahr lang musste Kubsch mit dem Radtraining an Schulen wegen Corona aussetzen. Da hatte er schon gehofft, dass Eltern das Angebot nutzen würden. Unterkriegen ließ er sich nicht: „Nach den Ferien lege ich an den Schulen wieder los.“

Fachsimpeln über Verkehrswende

Und beim Fest an der Flutmulde war er gern angesprochener Experte für Probleme an Gifhorner Radwegen. Die gibt es eine ganze Menge, meinte etwa Maike Schröder. „In Gifhorn gibt es noch ganz viel zu tun.“ „Andere Städte probieren ja auch Tempo 30 aus“, regte Dustin Rösemann von Fridays for future an.

Und dann kamen hin und wieder doch noch einige Gifhorner zur Flutmulde. Elke Meyer etwa. Sie freute sich, wie sicher Enkelin Elizabeth (9) auf dem Rad den Parcours meisterte.

Gegen 17 Uhr startete dann die Critical Mass, die monatliche Demo-Fahrt durch Gifhorns Innenstadt.

Von Andrea Posselt