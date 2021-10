Gifhorn

Im Rahmen der deutschlandweiten Aktion „Stadtradeln“ hat die Stadt Gifhorn in diesem Jahr auch wieder gezielt die Grundschulen angesprochen, um möglichst viele Schüler und Schülerinnen zum Mitmachen zu bewegen. Und jetzt ehrte Bürgermeister Matthias Nerlich vor dem Rathaus die Siegerteams.

„Ich finde es toll, dass wir mit unserer Aktion so viele Schülerinnen und Schüler dafür begeistern konnten, mit dem Rad in die Schule zu fahren“, lobte Bürgermeister Matthias Nerlich mit Blick auf die 136 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrgänge zwei, drei und vier sowie die vielen Lehrkräfte, Eltern und Erstklässler, die sich in eigenen Unterteams organisiert hatten. Als Dankeschön für ihr Engagement überreichte Bürgermeister Matthias Nerlich den Grundschulteams Preise, die eine Reihe von Gifhorner Unternehmen gestiftet hatten.

Buchgutscheine und Spielekisten

Dritte Preise (Buchgutscheine) gingen dabei an die zweite Klasse der Adam-Riese-Schule, die dritte Klasse der Wilhelm-Busch-Schule und die vierte Klasse der Albert-Schweitzer-Schule. Zweite Preise – je eine kleine Spielekiste – bekamen die zweite Klasse der Wilhelm-Busch-Schule, die dritte Klasse der Albert-Schweitzer-Schule und die vierte Klasse der Astrid-Lindgren-Schule. Der erste Preis mit je einer Großen Spielekiste ging an die zweite Klasse der Astrid-Lindgren-Schule, die dritte Klasse der Astrid-Lindgren-Schule und die vierte Klasse der Michael-Ende-Schule.

Eine Verlosung unter allen aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Stadtradelns fand bereits statt. Zu gewinnen waren auch dort Gutscheine und Radwanderkarten, Radpflege-Sets samt Luftpumpe, Fahrradhelme sowie ein E-Bike-Wochenende.

Bürgermeister Nerlich: „Messbarer Beitrag fürs Klima“

„Wer in Bewegung bleibt, leistet einen messbaren Beitrag für unser Klima“, unterstrich Nerlich mit Blick auf die CO2-Bilanz. Im Jahr 2020 hätten 877 Teilnehmende 199 176 Kilometer zurückgelegt und damit rund 29 Tonnen CO2 eingespart. In diesem Jahr seien bereits 1387 Teilnehmende 243 831 Kilometer geradelt und hätten so 36 Tonnen gespart.

Von der AZ-Redaktion