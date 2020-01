Mit Angelika Milster auf Musical-Zeitreise

Gifhorn

Welcher große Name kommt einem in den Sinn, wenn man an deutsche Musicalstars denkt? Angelika Milster, selbstverständlich. Diese Ikone des Musicals war jetzt zu Gast in Gifhorn. Sie machte mit ihrem neuen Konzertprogramm „ Milster singt Musical“ Halt in der Stadthalle. Und um es vorwegzunehmen: Sie riss das Publikum in dem fast ausverkauften Theatersaal zu Standing Ovations hin.

In Begleitung von Harald Lierhammer

1983 wurde das Multitalent durch ihre Rolle der Grizabella in Andrew Lloyd Webbers „Cats“ berühmt, was auch der Beginn des Siegeszugs des Musicals auf deutschen Bühnen bedeutete. So lud die Sängerin ihre Fans ein, sie auf eine Zeitreise durch die Welt der Musicals zu begleiten. Sie brauchte dafür nur eine Bühne, ein Mikrophon und den kongenialen Pianisten Harald Lierhammer.

Hites aus „Evita“ und „Sweet Charity“

Angelika Milster im bodenlangen schwarzen Kleid eröffnete den Abend temperamentvoll mit Titeln aus dem unvergesslichen „Cabaret“. In einer bunten Auswahl aus Nummern von Broadwaymelodien wie „Night and day“ von Cole Porter oder „Big spender“ aus dem Musical „Sweet Charity“ gab die wandlungsfähige Künstlerin eine überzeugende Kostprobe ihres Könnens. Sie interpretierte mit ihrem charakteristischen Timbre die Songs mal laut, mal leise, mal frech, mal gefühlvoll. In Sekundenschnelle schlüpfte die Sängerin in eine neue Rolle allein durch die Kraft ihrer Stimme und ihrem schauspielerischen Vermögens. Die Hits aus „Evita“ und „Die Schöne und das Biest“ begeisterten das Publikum. Vor der Pause rockte die Diva mit „Ich bin, was ich bin“ den Saal.

Zwei Zugaben für das Publikum

Dann in weißer Robe überraschte Angelika Milster die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur mit der Geschichte, dass sie gerne Heldentenor geworden wäre, sondern sie betörte ihr Publikum mit der Darbietung von Puccinis „Nessun Dorma“. Zur Freude ihrer Fans sang Milster auch den Titel, der ewig mit ihrem Namen verbunden bleiben wird: „Erinnerungen“ aus „Cats“. Nach so viel Gefühl bewies die Sängerin einmal mehr ihre Vielseitigkeit mit den Songs „We will rock you“ und Irene Caras Welthit aus „Flashdance“. Die Gifhornerinnen und Gifhorner ließen sich nicht lange bitten, da wurde ausgelassen mitgeklatscht und getanzt. Bekannte und beliebte Melodien aus „Tarzan“ und von Abba fehlten nicht. Oper, Rock, Pop und natürlich Musicals Angelika Milster beherrschte jedes Genre und erntete tosenden Applaus. Das Publikum wurde mit zwei Zugaben belohnt.

Von Elga Eberhard