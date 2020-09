Gifhorn

Quälende Monate liegen hinter dem Team der Stadthalle Gifhorn. Wegen Corona musste ein ums andere Mal eine Aufführung abgesagt werden. Nun ist eine erste Entscheidung gefallen: Das Theater-, Sonntags- und Kleinkunst-Abo wird in dieser Saison ruhen müssen. „Es ist sehr schade für uns. Wir hatten so große Abos“, sagte Dagmar Marcks-Lübberink, Geschäftsführerin der Stadthalle am Donnerstag. Wichtige Botschaft aber auch: Die Kinder-Abos können wie geplant stattfinden - hier sind die Corona-Auflagen gut umsetzbar. Und so ganz wollen Marcks-Lübberink und Pressesprecherin Stefanie Schrader die Hoffnung auch nicht aufgeben. „Kurzfristig“ sei jederzeit möglich, dass geplante Aufführungen im Erwachsenbereich doch stattfinden dürfen. Aber das liege in der Hand des Landes und der Vorgaben in Sachen Corona-Regeln.

Corona-Regeln machen Theater und Musicals unmöglich

Die machen nach aktuellem Stand jeglichen Gedanken an Theater, Musicals und Konzerte zunichte. Die Rechnung ist ganz klar: Bei 1,5 Meter Mindestabstand dürften im Theatersaal nur ein Viertel der Plätze belegt sein, bestenfalls 130 Plätze. Und da wäre noch der Umstand, dass der Mindestabstand in sämtlichen Bereichen der Stadthalle eingehalten werden müsste - auch hinter der Bühne. Und das sei Produktionen mit mehreren Darstellern und Technikern einfach gar nicht machbar. Nun, da sich weitere Lockerungen in Niedersachsen bis Oktober nicht abzeichnen, fiel daher die Entscheidung, „von Monat zu Monat neu zu entscheiden“ und die geplanten Abos auszusetzen. Denn selbst wenn das Programm stattfinden würde, hätten gar nicht alle Abo-Inhaber Platz unter Corona-Bedingungen.

Erwachsenen-Abos ruhen in dieser Saison

Für die betroffenen Abo-Besitzer gilt nun folgende Regelung: Der bisherige Bestellstatus und die Plätze bleiben gespeichert, Lastschriften werden nicht abgebucht. Wer sein Abo an der AZ-Konzertkasse schon bezahlt hat, kann diese zurückbringen und erhält eine Erstattung per Überweisung. Aber es gibt auch gute Nachrichten für Abo-Inhaber: Sollte sich am Jahresende abzeichnen, dass doch Kulturveranstaltungen in der Stadthalle stattfinden können, sollen die Abo-Besitzer Vorkaufsrecht beim Einzelkartenverkauf erhalten.

Erstmalig findet das Kinder-Abo am Sonntag, 13. September, statt. Statt auf der Bühne dann im geräumigeren Theatersaal. Bedingung: Kontaktzettel, feste Platzierung und Mundschutz beim Gang durchs Gebäude. Klare Botschaft von Marcks-Lübberink: „Wir wollen Kultur wieder erlebbar machen für Gifhorner.“ Nur wann das sein kann, ist aktuell bis aufs Kinder-Abo noch unklar. „Vielleicht vor Weihnachten“, hofft Schrader. Und dann stecken beide auch schon in der nächsten Puzzle-Arbeit. Schon jetzt muss an die Saison 2021/22 gedacht werden. „Keine leichte Aufgabe, man weiß ja nicht, wie sich die Dinge entwickeln.“

Von Andrea Posselt