Ilka Bessin kommt als Ilka Bessin nach Gifhorn

Gifhorn

Sie war mal Cindy aus Marzahn, jetzt tritt Ilka Bessin als Ilka Bessin auf. Am Mittwoch, 8. Januar, ab 20 Uhr ist es in der Stadthalle Gifhorn so weit. Dann heißt es „Abgeschminkt – und trotzdem lustig“.

Die Zuschauer können sich „auf kleine und große bumslustige Geschichten mitten aus dem Leben der Spritzgebäck liebenden Spaßrakete aus Berlin“ freuen, versprechen die Veranstalter. In voller humorigen Breite erfahren sie, was sich das Victoria Secret Model der Herzen mittlerweile alles so abgeschminkt hat.

Alter macht sich bemerkbar

Ilka wäre so gerne Nordhalbkugel-Champion im Pfahlsitzen geworden oder hätte alles dafür geben, einen Spagat im Türrahmen hinzukriegen. Aber von diesen Träumen hat sich die begeisterte Schokoladenbrunnenbenutzerin jetzt verabschiedet. Grund: So langsam macht sich ihr Alter negativ bemerkbar.

„Es heißt doch: Gott liebt uns Menschen. Wenn das stimmt, warum hat er dann verdammt noch mal das Älterwerden erfunden? Mein Körper sieht mittlerweile aus wie ’n Berg Wellfleisch!“, sagt die Berlinerin. Aber nicht nur das Alter sind Ilkas Problemzonen, auch nervige Arztbesuche, ein übermotivierter Personaltrainer mit Hüftschaden oder die neidischen Blicke von Hotelbesuchern, die es scheinbar nicht ertragen, wenn sich La Bessin im sexy Zweiteiler und mit einem Eimer Caipirinha bewaffnet auf die Sonnenliege an den Pool schmeißt.

Hier gibt es Karten

Karten gibt es für 30 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und gegebenenfalls Restkarten an der Abendkasse. Mehr Infos im Internet unter www.paulis.de oder der Infohotline (05 31) 34 63 72.

Von unserer Redaktion