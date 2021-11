Gifhorn

Bei manchen Veranstaltungen ist die Stadthalle wegen der einzuhaltenden Mindestabstände unter der 3G-Regel schon ausverkauft. Ab November finden daher einige Vorstellungen unter 2G-Bedingungen statt. „Kulturelle Teilhabe bedeutet für uns auch, den kulturhungrigen Bürgerinnen und Bürger, die bisher mit 3G-Beschränkungen keine Tickets mehr bekommen konnten, das Theatererlebnis mit 2G doch noch zu ermöglichen“, erklärt Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink. „Alle Argumente pro und kontra 2G führten in der Abwägung von Interessen dazu, dass wir je nach Bedarf ab November sowohl 2G als auch 3G anwenden werden.“

Seit dem Saisonstart Anfang Oktober fanden alle hauseigenen Veranstaltungen der Stadthalle einheitlich gemäß der 3G-Regel statt. Externe Veranstalter treffen die Entscheidung selbst, ob 3G oder 2G. Nun probiert die Stadthalle bei vorerst vier stark nachgefragten Abo-Vorstellungen die 2G-Regel. Dann müssen alle Gäste einen Impf- oder Genesenennachweis am Einlass vorlegen. Abstände sind nicht mehr vorgeschrieben. Masken können, müssen aber nicht getragen werden. Das komplette Kinderprogramm und die meisten Abendveranstaltungen bleiben jedoch weiterhin bei der 3G-Regel.

Die jeweils geltende Regelung steht auf der Website der Stadthalle

„Am liebsten wäre uns natürlich eine 3G-Regelung mit Wegfall aller Beschränkungen“, ergänzt die Geschäftsführerin, „doch das ist momentan noch nicht möglich.“ In den kommenden Wochen wird zunächst das Kleinkunst-Abonnement auf 2G umgestellt. „Wir haben hier abgewägt zwischen der Aufrechterhaltung eines Angebotes für die in unserer Zielgruppe recht wenigen Ungeimpften mit den bekannten Einschränkungen für alle und auf der anderen Seite dem Anrecht unserer mehrheitlich geimpften Veranstaltungsbesucher auf ein reichhaltiges Kulturangebot“, so Marcks-Lübberink. Welche Regelung jeweils gilt, ist der Website der Stadthalle zu entnehmen.

Die erste Vorstellung unter 2G wird am Freitag, 5. November, die Musik-Revue „Glanz auf dem Vulkan“ sein, eine schillernde Hommage an die 20er Jahre mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art. Miss Evi, Mr. Leu und die Band „The Glanz“ nehmen das Publikum mit in das Berlin der Roaring Twenties, der aufregendsten Metropole dieser Zeit. Die Show verkörpert den Freigeist der goldenen 20er Jahre in Berlin und lässt dabei tief in den Zerrspiegel einer glanzvoll-vergnügungssüchtigen Ära blicken. Unverzichtbar auf der Bühne sind außerdem die Tänzerinnen von „Gl’Amouresque“, die unter anderem schon für die Erfolgsserie „Babylon Berlin“ vor der Kamera standen. Tickets ab 18 Euro gibt es bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn (konzertkasse@aller-zeitung.de).

Von der AZ-Redaktion