Gifhorn

„Das ist kein Gruselkabinett“, sagt Veranstalterin Samantha Weber. Echte Tote, Körperteile und innere Organe sind bei der Ausstellung zu sehen, die von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Februar, jeweils 11 bis 18 Uhr, im großen Saal der Stadthalle Gifhorn zu sehen ist. Ziel der Ausstellung: Besucher erhalten einen realistischen Einblick in die Anatomie des Menschen. „So etwas kriegt man nicht so oft zu sehen“, sagt Samantha Weber.

Leichen sind speziell konserviert

Die Ausstellung basiert auf speziell konservierten menschlichen Körpern – alle verstorbene Amerikaner, die zu Lebzeiten ihr Okay gaben, dass ihr Körper nach dem Tod dem Zweck der Ausstellung zur Verfügung steht. Organe, Knochen und Unterleibe seien von Spezialisten in Amerika entsprechend präpariert worden. Anfassen ist nicht erlaubt. „Alles ist in Vitrinen“, sagt die Veranstalterin. Schautafeln und Multimediavorführungen würden ausführlich das Gesehene erläutern.

Die Ausstellung richtet sich an alle Altersklassen. Auch für Kinder sei der Besuch geeignet. „Das müssen die Eltern jedoch selbst entscheiden“, sagt Samantha Weber. Anregungen möchten die Macher übrigens auch zu den Themen Organspende, Krebs, HIV, Alkoholkonsum und Nikotin geben.

Die gezeigten plastinierten Exponate sind eine Leihgabe der Firma Corcoran Laboratories, Michigan (USA) – dem führenden amerikanischen Hersteller medizinischer Präparate für medizinische Fakultäten. Diese stellt die Exponate für die Dauer der Ausstellung zur Verfügung.

Die Exponate sind von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle zu sehen. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt, Schüler/Studenten/Auszubildende 10 Euro Kinder bis 6 Jahre 5 Euro. Es gilt die 2G-Regel.

Von der AZ-Redaktion