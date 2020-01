Diese Botschaft hatte das Kindertheater dabei

Gifhorn

Vor voll besetzten Zuschauerreihen der Studiobühne präsentierte das Westfälische Landestheater am Sonntagnachmittag das bezaubernde Stück „ Löwenzahn und Seidenpfote“ aus der Feder des deutschen Kinderbuchautoren Janosch.

Ein Päckchen mit Zwillingen

Das Mäusepaar Maus und Mauser leben glücklich und zufrieden in einer gemütlichen Kaffeekanne. Was ihnen zu ihrem Glück noch fehlt ist ein Kind. Mauser wünscht sich einen Sohn, der ihm bei Holzsägen helfen soll, mit dem er angeln, Fußball spielen und Tau ziehen kann. Maus wünscht sich eine Tochter, die ihr beim Nähen und Kuchen backen helfen, mit der sie singen und der sie die Haare flechten wird. Immer wieder gerät das Mäusepaar in Streit darüber, wie ihr Kind werden soll.

Zur Galerie Nicht jeder ist mit sich selbst zufrieden. Doch das Kindertheater „Löwenzahn und Seidenpfote“ in der Gifhorner Stadthalle gab ganz klar die Maxime aus: Du bist perfekt so, wie du bist.

Eines Tages erfüllt der Postbote den beiden Mäusen ihren Herzenswunsch: Er bringt ein Päckchen mit Mäusezwillingen darin, einem Jungen und einem Mädchen. Mauser nennt seinen Sohn Löwenzahn, weil er ihn sich groß und stark und mutig wie einen Löwen wünscht. Maus nennt ihre Tochter Seidenpfote, denn sie soll sanft, klug und lieblich werden. Doch alles kommt anders als erwartet.

Ab in die Lüfte und in den See

„Was soll bloß aus unseren Kindern werden?“, rufen beide Mäuseeltern immer wieder in Verzweiflung aus, denn Löwenzahn entwickelt sich zu einem schmächtigen, klugen und lieblichen Mäusejungen und Seidenpfote zu einem großen, mutigen und wilden Mäusemädchen. Früh übt sich Seidenpfote im Fallschirmspringen, bald schon reicht es ihr jedoch nicht mehr, von oben nach unten zu fliegen, sie will vom Boden aus in die Luft geschossen werden. So baut der kluge Löwenzahn seiner Schwester eine „doppelte Mäuseschleuder“, die sie hoch in die Lüfte katapultiert. Auch diese Mutprobe genügt ihr nicht, sie will richtig fliegen wie ein Schmetterling, und so überredet das Geschwisterpaar einen echten Schmetterling, ihr seine Flügel zu leihen. Schließlich taucht sie sogar mit einer von ihrem Bruder gebauten Mäuse-Taucherglocke in den See, um all die Fische zu betrachten. Löwenzahn hingegen entdeckt das Lesen für sich und wird schlauer und schlauer.

Wenn ich groß bin, wünsche ich mir...

Maus und Mauser machen sich immer mehr Sorgen darüber, dass ihre Kinder so anders sind, als die Eltern sie sich erhofft hatten. Die Zwillinge dagegen finden sich perfekt so, wie sie sind: „Wenn ich groß bin, wünsche ich mir einen Sohn, der genau so klug ist wie du“, sagt Seidenpfote, und Löwenzahl erwidert: „Wenn ich groß bin, wünsche ich mir eine Tochter, die genau so mutig ist wie du.“ Locker und lustig bringen die fünf Schauspieler ( Felix Zimmermann als Löwenzahl, Edda Lina Janz als Seidenpfote, Adrian Kraege als Mauser, Sabrina Sauer als Maus und Julius Schleheck als Erzähler, sowie alle fünf in verschiedenen kleinen Nebenrollen) den jungen Zuschauern die Botschaft ihres Stückes näher: So wie du bist, bist du perfekt! Auch Jungs können Bücher lesen, und auch Mädchen können Fallschirmspringen.

Von Maren Kiesbye