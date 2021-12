Gifhorn

Rund 200 Besucher der Stadthalle erlebten am Samstagabend eine stimmungsvolle und groovige Einstimmung auf das kommende Fest – das Euro-Studio Landgraf präsentierte „Motown goes Christmas“.

Vor zwei Jahren wurde die Show aus bekannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern stimmungsvoll interpretiert mit dem typischen Motown-Groove, erstmals aufgeführt. Bereits in der Adventszeit 2020 sollte es die Show auch in Gifhorn geben, wegen des Lockdowns wurde sie auf dieses Jahr verlegt.

FFP2-Masken waren Pflicht auf den Sitzplätzen

Stattfinden konnte das Weihnachtskonzert jetzt unter 2G-plus-Regeln und mit strengem Hygienekonzert. Rein durfte nur, wer geimpft oder genesen ist, und zwar entweder mit zusätzlicher Boosterimpfung oder mit zusätzlichem Negativ-Test. Nur die Hälfte der Plätze durften besetzt werden, und FFP2-Masken waren auch auf dem Sitzplatz durchgängig Pflicht.

„G2+ ist das kleinere Übel“, meinte Stefanie Schrader von der Stadthalle, „viel schlimmer wäre es, wenn wir wieder zumachen müssen. Da hätte keiner etwas von, weder wir als Veranstalter oder unsere Besucher, noch die Künstler, die hier auftreten. Die Resonanz auf die neuen Corona-Regeln durch unser Publikum war bis jetzt eigentlich auch durchweg positiv.“ Nur wenige der knapp 250 der Ticketinhaber für das Weihnachtskonzert erschienen nicht, alle anderen präsentierten ihren Boosterstatus oder einen Test.

Show kam richtig gut an

„Motown goes Christmas“ kam richtig gut an beim Publikum. Vor riesigem Lichter-Weihnachtsbaum und Glitzerwand präsentierten die vier afro-amerikanischen Sänger und ihre Begleitband einen Weihnachtshit nach dem anderen: „Driving Home For Christmas”, „Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, „O Holy Night”, oder „Winter Wonderland”. Besonders viel Applaus ernteten „Santa Claus is Coming to Town“ Bing Crosbys „I’m Dreaming of a White Christmas“.

Stimmlagen harmonierten perfekt

Harmonierten perfekt: Die Sänger der Show „Motown goes Christmas“. Quelle: Maren Kiesbye

Die Sänger haben jahrelange Bühnen- und Gesangserfahrung und blicken auf erfolgreiche Solo-Karrieren zurück. Ihre sehr unterschiedlichen Stimmlagen harmonierten perfekt. Wilson D. Michaels führte das Publikum meist in deutscher Sprache durch das Programm und begeisterte mit tiefer Bass-Stimme. Marshall Titus und David Michael Johnson gaben stimmlich viel Soul und Gospel mit die Songs. Und Julius P. Williams III, der jüngste der vier, begeisterte mit einer Stimme, die der des jungen Michael Jackson sehr ähnelt.

Das Vermächtnis von Motown ist Liebe

„Das Vermächtnis von Motown ist Liebe, und das gilt besonders für Weihnachten“, erklärte Michaels als Ankündigung des Songs „Christmas Just Ain’t Christmas Without The One You Love”, und weiter: „Motown half, Rassenunterschiede und Barrieren zu überwinden. Wir sind alle gleich, auf der ganzen Welt. Egal, welche Hautfarbe wir haben.“

Tourneepremiere in Gifhorn

Wunderbar begleitet wurden die vier stimmgewaltigen Sänger von Matti Klein am Keyboard, Moritz Köhler am Saxofon, Martin Werner an der Gitarre, Richard Müller am Bass und Richy Denis am Schlagzeug. Keyboarder Klein ist auch musikalischer Leiter der Weihnachtsshow. Das Konzert am Samstagabend in Gifhorn war die diesjährige Tourneepremiere von „Motown goes Christmas“.

Von Maren Kiesbye