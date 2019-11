Gifhorn: So soll die Partylution krachen

Gifhorn

Weihnachtszeit ist in Gifhornseit vielen Jahrenauch Partylution-Zeit. So auch in diesem Jahr: Für Samstag, 28. Dezember, stellen Eric Wichmann und David Bödecker wieder das Event für Jugendliche in der Stadthalle Gifhorn auf die Beine. Los geht die Sause um 22 Uhr.

David Bödecker (29) und Eric Wichmann (28) organisieren nun schon zum neunten Mal die Partylution. „Über die Zeit hat sich das Projekt zu einer richtigen Herzensangelegenheit mit Kultstatus entwickelt“, sagt Wichmann.

Zur Galerie Die Partylution Gifhorn steigt auch 2019 wieder. Ein Rückblick auf Events der letzten Jahre.

Dieses Jahr versorgt der mittlerweile in ganz Deutschland auftretende DJ Justin Pollnik zum ersten Mal den Mainfloor mit feinstem House, Elektro und R’n’ B. Im Foyer wartet auf die Party-Gäste Jay-P, der wie in den vergangenen Jahren, eine gute Mischung aus Charts, Oldies und Tanzmusik auflegen wird.

Limo-Verlosung über Facebook

Wie jedes Jahr darf auch die Limo-Verlosung nicht fehlen. Diese startet in Kürze der Facebook-Fanpage von Partylution Gifhorn.

Um vorab die Stimmung etwas anzuheizen, möchten die Organisatoren einige Tage vor der Partylution ein kleines Event in der neuen mio Gifhorn Bar am Schillerplatz auf die Beine stellen.

Zehnter Geburtstag in Planung

Nach der Party ist vor der Party: Zum zehnjährigen Bestehen der Partylution im nächsten Jahr möchten Wichmann und Bödecker etwas Besonderes auf die Beine stellen, daran feilen sie schon jetzt.

