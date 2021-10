Gifhorn

Schick gemacht: Die erste Etage der Gifhorner Stadtbücherei wurde in den vergangenen Wochen umfassend modernisiert. Wand-, Boden- und Deckenbeläge sind jetzt erneuert, die in die Jahre gekommenen Bücherregale sowie die übrigen Möbel wurden ausgetauscht und alle technischen Anlagen durch moderne Systeme ersetzt. Anne-Kathrin Bock, Leiterin der Stadtbücherei, freut sich über die neuen Räumlichkeiten: „Wir haben jetzt eine viel höhere Aufenthaltsqualität“, sagt sie. Die meisten Regale waren laut Bock noch original aus den 60er Jahren. Eine Modernisierung sei deshalb dringend nötig gewesen. „Es ist jetzt einfach viel einladender.“

Aufteilung der Bücherei optimiert

Mit dem neuen Regalsystem wurde auch die Aufteilung der Bücherei optimiert. Sachbücher finden sich jetzt alle gesammelt in der ersten Etage, Romane und Hörbücher in der Zweiten. Neue Aufsteller sorgen außerdem dafür, dass die Medien schneller und besser auffindbar sind. Im Mittelpunkt der Modernisierung stand Bock zufolge aber nicht nur die helle und freundliche Gestaltung. „Die Räumlichkeiten sind nun auch direkt an das IT-Netz der Stadt angebunden, wodurch die Leserinnen und Leser die Services der Bücherei noch besser nutzen können.“

Lesen Sie auch Stadtbücherei: Ausleihe wieder möglich

Besseres Internet und neue Telefonnummer verbessern den Service

So sei zum Beispiel die Internetverbindung vor Ort verbessert worden. Und durch die Anbindung an das Rathaus sei außerdem die telefonische Erreichbarkeit optimiert worden. Auch eine neue Durchwahl (0 53 71) 88 140 wurde Bock zufolge eingerichtet, damit könnten nun Anfragen in der Stadtverwaltung ab sofort direkt zu den gewünschten Services weitergeleitet werden.

Infos zur Ausleihe Die Gifhorner Stadtbücherei ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Mehr als 36 000 Bücher und Zeitschriften aber auch Hörbücher, Tonies oder Konsolenspiele können vor Ort oder online ausgeliehen werden. Das Beste: Die Anmeldung, Mitgliedschaft und Ausleihe ist kostenfrei, lediglich für DVDs und Konsolenspiele wird eine Leihgebühr von einem Euro pro Woche erhoben.

Sobald es die Pandemie nun zulässt, sollen in der Stadtbücherei der Leiterin zufolge auch wieder viele Sitzgelegenheiten Einzug halten. „Dann kann bei einem guten Buch noch länger und gemütlicher vor Ort verweilt werden.“

Von unserer Redaktion