Die Stadt und der Landkreis Gifhorn haben am Montag mit identischem Wortlaut eine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht bei Versammlungen erlassen, die für die Stadt zumindest am Dienstag in Kraft getreten ist. Welche Auswirkungen das auf die Polizeiarbeit hat, hält das Innenministerium vage.