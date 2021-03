Stadt Gifhorn schickt Bewerbung als Modellkommune ab

Gifhorn

Die Stadt Gifhorn hat am Mittwoch fristgerecht beim Land Niedersachsen ihre Bewerbung als Modellkommune abgegeben. Am Wochenende entscheidet das Land unter den eingegangenen Bewerbungen, in welchen 25 Kommunen unterschiedlicher Größe in Verbindung mit Schnelltests weitreichende Öffnungen ermöglicht werden. Erste Stadträtin Kerstin Meyer: „Seit Montag waren wir dran, ein umfangreiches und stimmiges Konzept auf die Beine zu stellen.“ Vorgesehen ist hierfür der Bereich der Fußgängerzone mit seinen zahlreichen Geschäften und Gastronomiebetrieben, die ihre Außenbereiche öffnen könnten.

Hierfür wurden bereits Gespräche mit einer Vielzahl von Betrieben geführt und teilweise auch schon Vereinbarungen getroffen. Kerstin Meyer: „Die Resonanz unter den Geschäften und Gastronomiebetrieben war enorm, viele haben sofort ihre Bereitschaft erklärt, notwendige Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen.“ Gestartet werden könnte am 12. April – wenn die Stadt Gifhorn vom Land Niedersachsen als Modellkommune ausgewählt wird.

Von der Redaktion