Kästorf

Die Stadt Gifhorn hat eine weitere Turnhalle für den Vereinssport in ihrem Portfolio. Ihr Tochterunternehmen GEG (Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft) hat der Diakonie in Kästorf eine 40 Jahre alte Turnhalle am Brömmelkamp abgekauft. Für 400 000 Euro Investition hat die Stadt nun eine sofort verfügbare Halle, in die sie in Zukunft aber investieren muss.

Ortsbürgermeister Jürgen Völke (Unabhängige) weiß noch ganz genau, wie groß vor 20 Jahren die Enttäuschung in Kästorf war, als der Traum von einer eigenen Sporthalle am Sportplatz platzte. Jetzt steht er mit Bürgermeister und GEG-Geschäftsführer Matthias Nerlich sowie Vertretern des Rats der Stadt und des GEG-Aufsichtsrates ( Ulrich Stenzel, Dirk Reuß und Nicole Wockenfuß) am Brömmelkamp vor der 1980 errichtete Turnhalle. Die gehörte bis vor kurzem der Diakonie, jetzt praktisch der Stadt.

Das erweitert Hallenkapazitäten für Vereine und Verbände.

„Wir sind froh“, sagt Völke. „Es ist eine gute Ergänzung zum Angebot im Stadtgebiet.“ Etwa für die Jugendspielgemeinschaft oder andere Vereine oder Gruppen im Ortsteil. Hallenzeiten? „Es war fast unmöglich reinzurutschen in den Abendstunden“, sagt Völke.

Das hatten auch Nerlich und sein Team im Rathaus im Hinterkopf. „Durch das Engagement der Diakonie im Bereich Kindertagesstätten haben wir über verschiedene Objekte gesprochen“, sagt Nerlich. Dabei kam das Gespräch auch auf die Turnhalle, die die Diakonie nicht mehr in dem Maße nutzt wie früher. Die Gelegenheit war somit günstig für die Stadt, denn bei Hallenkapazitäten kann die Stadt „immer ein Plus gebrauchen“.

Nicht einfach nur ein kurzfristiger Ersatz für die Flutmulde

Anmieten hatte Nerlich nicht im Sinn, das hatte die Stadt in der Vergangenheit eh schon getan, als mal Kapazitäten besonders knapp waren. Es geht auch nicht darum, kurzzeitig fehlende Hallenzeiten durch die umfangreiche Sanierung der Flutmulden-Halle auszugleichen. „Es war ein lang gehegter Wunsch, in Kästorf eine eigene Halle zu haben“, sagt Nerlich. Deshalb habe die GEG sie gekauft. Für 400 000 Euro inklusive Innenausstattung und Außengelände. „Wir haben sie vorher von unseren Bauleuten bewerten lassen.“ Die hätten ihm signalisiert, er würde beim Kauf dieser Turnhalle keinen Fehler machen.

Ein bisschen was muss getan werden nach 40 Jahren Nutzung

„Hier muss investiert werden in verschiedenen Bereichen, das werden wir auch tun“, sagt Nerlich bei einem Rundblick in der Halle. Doch auch Wockenfuß und Stenzel haben einen guten Eindruck vom Zustand des Gebäudes. Allein die gute Akustik durch die Holzwände überzeugt Wockenfuß von den Qualitäten auch nach 40 Jahren Nutzung.

Ganz verzichten muss die Diakonie auf die Turnhalle nicht, versichert Nerlich. Wie die Vereine und Gruppen kann auch sie die Halle nutzen und ihre Hallenzeiten bekommen.

Von Dirk Reitmeister