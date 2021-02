Stadt Gifhorn gibt in zwei Jahren 4,3 Millionen Euro für die Feuerwehren aus

Gifhorn

Auch in diesem Jahr investiert die Stadt Gifhorn in großem Umfang in ihre Feuerwehren: Rund 1,3 Millionen Euro stehen im Haushalt, weitere 3 Millionen Euro für das Jahr 2022. „Im Ernstfall zählt nicht nur die schnelle Einsatzbereitschaft, sondern eben auch Einsatztechnik und Ausrüstung. Deshalb sind Investitionen in die Technik unerlässlich“, erklärt Bürgermeister Matthias Nerlich den beachtlichen Investitionsetat.

Warum jetzt auf einmal dieser große Betrag? „In den Vorjahren haben wir ganz bewusst auf Anschaffungen verzichtet. Wir wollten das Feuerwehrentwicklungskonzept abwarten, um wirklich bedarfsgerecht zu beschaffen“, erklärt Stadtbrandmeister Matthias Küllmer. „Wir haben Fahrzeuge, die über 30 Jahre alt sind. Die sind zwar gut gewartet, aber es gibt zum Teil überhaupt keine Ersatzteile mehr.“ Diese sollen jetzt auf der Basis des jüngst vom Rat verabschiedeten Feuerwehrentwicklungskonzeptes ersetzt werden. Die geplanten Investitionen kommen nicht nur der Feuerwehr Gifhorn zu Gute, sondern auch den Wehren in den Ortsteilen.

Ein neuer Einsatzleitwagen für die Stadtfeuerwehr

Was ist vorgesehen? Die Stadtfeuerwehr bekommt dieses Jahr einen neuen Einsatzleitwagen, für den 185 000 Euro veranschlagt sind. Ferner einen Werkstattwagen für 40 000 Euro, einen neuen Atemluftkompressor für 52 000 Euro sowie kleinere Anschaffungen.

Die Feuerwehr Gifhorn erhält einen neues Mannschaftstransportfahrzeug (50 000 Euro), da das Fahrzeug aus dem Jahr 2007 ersetzt werden muss. Auch der Pkw des Brandmeisters vom Dienst muss gegen ein neues Fahrzeug ausgetauscht werden. Kosten hierfür: 40 000 Euro. In 2022 stehen dann die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (LFKat S) für 350 000 Euro, der Kauf eines Rüstwagens (RW 2) mit Teilbeladung für 480 000 Euro und eine neue Drehleiter für 800 000 Euro an. Die Entscheidung für den Kauf einer neuen Drehleiter sei auch eine wirtschaftliche, da die Kosten für die anstehende Inspektion und die daraus resultierende Aufrüstung einen sechsstelligen Betrag verschlingen würden, so Nerlich.

Am meisten profitieren Kästorfs Brandschützer von den Investitionen

Die Feuerwehr Kästorf profitiert in besonderem Maße von den Investitionen. So soll noch in diesem Jahr ein Löschfahrzeug (LF 10) als Erstangriffsfahrzeug mit 2000 L Tank bestellt werden, das 2022 ausgeliefert werden soll. Für Planung und Beginn des Umbaus der Fahrzeughalle samt Nebenräumen sind 1 Million Euro veranschlagt, die gleiche Summe ist noch einmal im Haushalt 2022 eingeplant.

Auf der Anschaffungsliste für die Feuerwehr Wilsche stehen eine Tauchpumpe für 1200 Euro sowie die Erneuerung der Beleuchtung im Übungsraum im Erdgeschoß für 5600 Euro. Und Neubokel bekommt 2022 ein neues Mannschaftstransportfahrzeug für 50 000 Euro. Für den Neubau des Gamsener Gerätehauses sind 150 000 Euro Planungskosten für 2022 vorgesehen.

Von der AZ-Redaktion