5000 Gifhornerinnen und Gifhorner erhalten in diesen Tagen eine weiße Geschenktüte. Das hat eine Menge mit Corona zu tun, wie Bürgermeister Matthias Nerlich und Dr. Klaus Meister am Donnerstag im Christinenstift erklärten. Hier durften sich allein 200 Menschen über Präsente und einen Brief freuen.