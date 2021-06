Stadt Gifhorn befragt Bürgerinnen und Bürger zum Radeln in der Fuzo

Gifhorn

Seit 1. Juni ist das Fahrradfahren in der Fußgängerzone ohne zeitliche Einschränkung erlaubt. Allerdings vorerst nur probeweise für einen Zeitraum von sechs Monaten. Erst danach wird eine endgültige Entscheidung fallen. Wie die aussieht, darauf können Bürgerinnen und Bürger einwirken: Nachdem die Regelung nun einige Wochen gilt, möchten Stadt und Planungsbüro Böregio, das diesen Modellversuch gutachterlich begleitet, mit Hilfe einer Umfrage ein erstes Meinungsbild einholen.

„Uns ist wichtig, ein repräsentatives Bild zu erhalten, wir wollen wissen, wie die Gifhornerinnen und Gifhorner die neue Regelung beurteilen“, sagt Dr. Rainer Mühlnickel von Böregio. „Dabei möchten wir bewusst alle ansprechen: die, die dort zu Fuß gehen, Rad fahren, arbeiten, einkaufen oder ihre Freizeit verbringen.“ Die Befragung läuft ab sofort für vier Wochen bis zum 15. Juli. Zum Ende der Probephase wird es eine weitere Befragung geben. So kann ermittelt werden, inwiefern die Regelung über die sechs Monate gewirkt hat.

Der Fragebogen steht unter www.stadt-gifhorn.de bereit. Er kann digital ausgefüllt und an befragung@boeregio.de gesendet werden. Alternativ einfach ausdrucken, ausfüllen und in den Briefkasten am Rathaus stecken oder an Böregio, Humboldtstr. 21 in 38106 Braunschweig schicken. Die Stadt freut sich über möglichst viele Rückmeldungen.

„Uns ist es wichtig, die Gifhornerinnen und Gifhorner in diese Entscheidung mit einzubeziehen. Das Thema Radfahrern in der Fußgängerzone wird durchaus kontrovers gesehen, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir miteinander ins Gespräch kommen“, betont Bürgermeister Matthias Nerlich.

Von der AZ-Redaktion