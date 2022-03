Stabil viel Sonne im Landkreis Gifhorn am Wochenende

Gifhorn

Dank eines stabilen Hochdruckgebiets über der Nordsee hält auch dieses Wochenende eine Menge Sonnenschein für uns bereit. Wäre es dabei morgens nicht so kalt, könnte man meinen, der Sommer stünde vor der Tür.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Der Samstag ist noch mit ein paar Wolken verziert. Vor allem am Nachmittag können auch ein paar größere Wolken unterwegs sein. Bei 0 °C bis 11 °C gibt es daher nur etwa acht Sonnenstunden.

Am Sonntag dann gibt es aber wirklich puren Sonnenschein. Dabei sind höchstens hohe Wolken unterwegs und es ist mit zwölf Sonnenstunden zu rechnen. Während schon am Samstag die ein oder andere Brise unterwegs war, frischt der Wind am Sonntag ein wenig auf. Die 0 °C bis 12 °C dürften sich also ein bisschen kälter anfühlen.

Von Ben Weber