Gifhorn

Wenn das mal kein Hingucker ist: Kinder der St. Altfrid-Kita haben aus Brettern Krippenfiguren gebaut, sie farbenfroh angemalt und dann auf den Campus „Menschen auf dem Sonnenweg“ gestellt. So kommen nicht nur die Kinder, sondern auch die in direkter Nachbarschaft betreuten Senioren in den Genuss.

Ein Glücksfall, weiß Kita-Leiterin Tina Dirksmeyer. „Wegen Corona dürfen ja keine übergreifenden Angebote stattfinden. Aber so gibt es wenigstens etwas Verbindendes.“ So mancher Senior begutachte das Ensemble, das extra als Überraschung vor einigen Tagen plötzlich auf dem Campus stand.

Anzeige

Die Weihnachtsgeschichte kommt bald aus der Box

In den nächsten Tagen soll noch ein Highlight hinzu kommen. Dann können die Betrachter eine Box öffnen und so ein Tonband abspielen mit einer besonderen Weihnachtsgeschichte. Eingelesen hat die der ehemalige Pastoralreferent Martin Wrasmann.

Jeder, der mag, kann das ab viertem Advent sehen und hören. Auch auf der Internetseite der drei St. Altfrid-Kitas soll die Weihnachtsgeschichte abrufbar sein. Dort gibt es übrigens auch zahlreiche Tipps und Anregungen für Kinder und Eltern, wie man die Corona-Zeit sinnvoll und unterhaltsam nutzen kann. Tipps etwa, wie man Brotaufstrich selbst macht und auch Spielideen gibt es auf der Homepage. Tina Dirksmeyer ist dieses Angebot sehr wichtig: „Wir möchten Familien gut durch diese Zeit begleiten und vor allem jetzt den Kindern ein schönes Weihnachten ermöglichen und ein Strahlen in die Augen zaubern.“

Das Krippenspiel gibt’s auf dem Stick

Das werden ziemlich sicher auch die Eltern der Kita-Kinder haben. In kleinen Gruppen haben die Kinder ein Krippenspiel aufgenommen. „Den Stick erhalten die Eltern und dann können sie ihre Kinder zu Hause im Fernsehen beim Krippenspiel sehen“, sagt Wrasmann. „So etwas bringt dann auch Energie.“

Von Andrea Posselt