Gifhorn

Ein bisschen verstimmt blickte sich Kleiner Donner um. Gerade hatte Pfarrer Thomas Hoffmann ihn gesegnet, und vermutlich störte sich das weiße Pony durch die paar Tropfen Weihwasser beim Fressen gestört. Am Welttierschutztag – dem 4. Oktober – hatte die Gifhorner St. Altfrid-Kirche zum Tiersegnungsgottesdienst an die Kita am Sonnenweg eingeladen.

Normalerweise hat Kleiner Donner seinen Platz in Ettenbüttel, aber das Pony ließ sich auch das Gras an der St. Altfrid-Kita schmecken. „Er ist da ganz unkompliziert“, schmunzelte Annika Gottschling-Lang. Die Idee, das Pony zum Gottesdienst mitzubringen, hatten ihre Kinder. Warum auch nicht? Schließlich sollte auch Hund Aimo gesegnet werden.

Bildergalerie vom Segensgottesdienst für Tiere

Zur Galerie Am Welttierschutztag hatte die Gifhorner St. Altfrid-Kirche zum Segensgottesdienst für Tiere eingeladen.

Der Welttierschutztag geht auf den Heiligen Franz von Assisi zurück

Der Welttierschutztag ist gleichzeitig der Gedenktag für den Heiligen Franz von Assisi. Dieser hatte eine besonders intensive Beziehung zu Tieren, soll sogar zu ihnen gepredigt haben. „Tiere sind Geschöpfe Gottes und Gott hat den Menschen die Verantwortung für sie anvertraut“, sagte Pfarrer Thomas Hoffmann. In der Bibel gebe es viele Stellen, in denen es um Tiere geht. In der Schöpfungsgeschichte tauchen sie etwa schon vor den Menschen auf. Und während der großen Sintflut gewährt Noah ihnen Unterkunft auf seiner Arche.

„Tiere bereiten viel Freude, strukturieren den Tag und vertreiben Einsamkeit“, sagte Hoffmann – und eines könne der Mensch von den Tieren lernen: „Sie leben nur im Moment.“ Ausnutzen dürfe der Mensch sie aber nicht. „Mensch und Tier sind ein Team, das heute gesegnet wird“, erklärte Hoffmann. Neben Kleinem Donner und Aimo gehörten dazu auch die Hunde Joschi, Bibi, Hilde und Kalle sowie einige Kuscheltiere.

Aber ändert die Segnung etwas? „Da sollte Sie nicht zu hohe Ansprüche haben“, schmunzelte Hoffmann. Sein eigener Hund sei bereits fünf Mal gesegnet worden – und belle immer noch, obwohl er das nicht soll.

Von Christian Albroscheit