Sportvereine starten: Von Fußballer-Frust und Turnen auf dem Rasen

Turnschuhe schnüren, Trikot an und einfach loslegen? Auch wenn Sportvereine im Landkreis Gifhorn nun mit Erlaubnis des Landes wieder den Sportbetrieb aufnehmen dürfen, so ganz einfach ist das alles nicht. „Ja klar freuen sich jetzt wieder alle. Aber es ist auch eine große Herausforderung, die Regeln zu beachten“, weiß Silke Hemp vom Kreissportbund. Bei manch einem Verein mit vielen verschiedenen Sportarten ist das Hochfahren des Betriebs regelrecht eine Diplomarbeit. Noch ist der Sport in der Halle auf der Streichliste. Aber was ist Outdoor möglich? Wie geht das mit Duschen, Toiletten, wer darf wie trainieren? Beim MTV Isenbüttel ist der ellenlange Fragenkatalog schon längst in Bearbeitung. „Wir haben gleich im März schon überlegt, wie es weiter gehen kann“. Es ist viel Abstimmungsarbeit“, berichtet Vorsitzender Helmut Herrmann. „Desinfektionsmittel sind abgeschafft, Hinweisschilder gedruckt, Ellenbogen-Türöffner angeschafft. Das sind ja Anschaffungen, die vielleicht auch für die Zukunft - falls mal ein neuer Virus kommt - wichtig sind.“

An Sportarten wie Tennis konnte der Verein schnell einen Haken machen, da hier kein Körperkontakt der Spieler besteht. „Aber für unsere Volleyballer wird das schon schwieriger. Eltern-Kind-Turnen und Judo - da weiß ich nicht, wie das gehen soll“, so Herrmann. Karate hingegen könne man Outdoor einigermaßen unkompliziert üben. Und beim Thema Fußball sei es auch gerade „nicht Fisch und Fleisch“. Nach einem ersten Probelauf hätte die Riege der dritten Herren entschieden, dass das so weder Sinn noch Spaß mache. Und auf der gesellige Drumherum müssen die Sportler erst einmal auch verzichten. „Es fehlt was. Aber da müssen wir uns jetzt drauf einstellen.“ Sogar den Hallenbetrieb hat der Verein schon gedanklich durchgespielt, etwa mit verkürzten Trainingszeiten, damit sich möglichst keiner begegnet. Für den vereinseigenen Fitnessraum gibt es penible Regeln. Herrmann hofft, dass sich daran auch alle halten.

Raus auf den Rasen

Beim SV Meinersen ist die Freude über die kleine Rückkehr ins Vereinsleben riesig. „Mit den Einschränkungen muss man erst einmal leben. Die Umkleiden bleiben gesperrt. Aber wir freuen uns, dass es angeht“, sagt Vorsitzender Detlef Ideker. Nicht alle wie die Tennisspieler können in gewohnter Form loslegen. Aber es gibt auch kreative Lösungen. „Unsere Turner tragen die Gymnastikmatten nach draußen auf den Rasen und trainieren so.“ Mitstreiter sind zum Training am Freitagabend am Sportplatz gerne willkommen. Auf jeden Fall kehre so wenigstens auch wieder die Kommunikation zwischen einigen Vereinsmitgliedern zurück.

„Wir möchten nichts riskieren“

Etwas verhalten ist noch Petra Wojtczyk, die die Termine der Sportabzeichenabnahme koordiniert. „Viele unserer 20 Prüfer gehören zur Risikogruppe. Wir warten lieber noch etwas ab.“ Eigentlich wäre jetzt im Mai Start der Saison gewesen. Doch möglicherweise müssen sich Sportler noch bis zu den Sommerferien gedulden und der Start geht in den Ferien los. „Vielleicht bleiben ja viele in diesem Jahr zu Hause“, sagt die Koordinatorin. Noch dazu muss ein Faktor stimmen, auf den man keinen Einfluss habe. In diesem Jahr gehört Schwimmen zwingend zu den Anforderungen des Sportabzeichens. Wie die Freibäder im Landkreis öffnen werden, ist aktuell jedoch noch unklar. Schon deshalb müsse man nun erst einmal abwarten. „Das ist traurig, aber wir möchten nichts riskieren.“

