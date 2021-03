Sportstättenförderung des Landkreises Gifhorn: Der 550 000-Euro-Topf ist schon fast leer

Gifhorn

Unumstritten ist es nicht, das Sportstättenförderprogramm des Landkreises Gifhorn. Zufrieden ist Landrat Dr. Andreas Ebel aber mit der Resonanz. 550 000 Euro umfasst das Programm – und das Geld ist zum größten Teil bereits vergeben.

Bis Mitte Februar hatten die Antragsteller Zeit, Förderanträge für Baumaßnahmen zu stellen. Und das Angebot wurde angenommen. 17 Anträge aus Vereinen flatterten der Kreisverwaltung bisher auf den Schreibtisch, dazu vier Anträge von Kommunen – aber nur 18 der Antragssteller wollen Geld für Baumaßnahmen. Die anderen drei Anträge beziehen sich auf Förderungen für Sportgeräte und -ausrüstungen.

Es gibt bereits Anfragen für eine Neuauflage im Jahr 2022

Die Anträge kommen aus dem gesamten Kreisgebiet. Von Tennis über Fußball bis zum Schützenwesen sind alle Sportbereiche vertreten. Unter anderem wurden Förderanträge gestellt für den Neubau der Sportstätten in Hankensbüttel sowie für die Anlage eines Kunstrasens in Hillerse, nennt Wiebke Ackermann, Sachbearbeiterin Schule und Sport in der Landkreisverwaltung, Beispiele. Für die Turnhalle in Brome, die durch einen rund zwei Millionen Euro teuren Neubau ersetzt werden soll, hat die Samtgemeinde Brome einen Antrag gestellt.

Alle Anträge werden derzeit geprüft – sollte allen stattgegeben werden, würde der Landkreis 509 000 Euro auszahlen, sobald der Kreishaushalt 2021 beschlossen ist. Mit der Förderung könnten dann Maßnahmen im Gesamtwert von rund 3,4 Millionen Euro umgesetzt werden. Und es gibt laut Kreisverwaltung bereits Anfragen für eine Neuauflage des Programms im Jahr 2022.

Die rund 40 000 Euro, die noch nicht mit den aktuellen Anträgen abgegolten sind, können für weitere Projekte im Bereich Sportgeräte und -ausrüstungen herangezogen werden. Für das laufende Förderjahr nimmt der Landkreis hier noch Anträge entgegen – und zwar bis spätestens 15. September.

Freude beim Landkreis, Kritik aus einigen Kommunen

Landrat Ebel freut sich darüber, dass das in Kooperation mit dem Kreissportbund aufgelegte Förderprogramm offenbar gut ankommt bei den Vereinen und Kommunen, die auch in den Genuss der Fördermittel kommen können. Allerdings gibt es auch Kritik und ein politisches Hick-Hack. So hätte die SPD im Kreistag das Programm gerne auf drei Millionen Euro aufgestockt. Die CDU dagegen wollte mit der jetzt geltenden Summe erst einmal Erfahrungen mit dem neuen Förderprogramm sammeln.

Und während Anträge von kommunalen Antragsstellern eingereicht wurden, gibt es aus anderen Kommunen wie Schwülper und der Sassenburg Kritik am Programm – mit dem Argument, Sportstättenförderung sei Sache der Kommunen, eine zusätzliche Förderung durch den Landkreis belaste diese doppelt. Denn der Kreishaushalt werde auch über die Umlage aus den Kommunen finanziert, und je höher er durch weitere Ausgaben werde, desto höher seien die Anteile der einzelnen Kommunen.

Von Thorsten Behrens