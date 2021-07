Sportstättenförderung: Landkreis Gifhorn schüttet 519 000 Euro aus

Gifhorn

65 000 Menschen im Landkreis Gifhorn betätigen sich in den 247 Vereinen mit Sportangeboten. „Das sind rund 38 Prozent der Bürgerinnen und Bürger“, so Landrat Dr. Andreas Ebel während der Übergabe der Zuwendungsbescheide aus dem Sportstättenförderprogramm des Landkreises an Vertreter aus Kommunen und Vereinen. Sie nahmen damit Zusagen für 519 000 Euro entgegen.

Sportstätten erhalten, pflegen, ausbauen sowie Sportgeräte anschaffen: Insgesamt 550 000 Euro hatte der Landkreis für sein Förderprogramm in diesem Jahr aufgelegt. 23 Anträge sind eingegangen, 18 davon für bauliche Maßnahmen, fünf weitere für Sportgeräte. „Mit den 519 000 Euro aus dem Fördertopf werden insgesamt rund 3,5 Millionen Euro Investitionen im Sportbereich hier im Landkreis angeschoben“, erklärte Ebel.

Sportstättenförderprogramm des Landkreises Gifhorn: Landrat Dr. Andreas Ebel (stehend) übergab jetzt die Zuwendungsbescheide für 2021. Quelle: Thorsten Behrens

Die Spannbreite, wer Fördermittel bekommt, ist groß. Laut Ebel werden in den Vereinen insgesamt 36 Sportsparten – von A wie Aerobic bis Z wie Zumba – angeboten. Entsprechend abwechslungsreich sind die Verwendungszwecke der Förderbeiträge. Ebenso wie die Summen, sie reichen von 317,40 Euro für die Anschaffung von drei Tischtennisplatten durch den MTV Wittingen bis zur Höchstfördersumme von 100 000 Euro. Sowohl die Gemeinde Hankensbüttel bekommt diesen Betrag für den Neubau des Sportgeländes in der Schmiedestraße wie auch die Gemeinde Hillerse für die Umgestaltung des Naturrasensportplatzes in einen Kunstrasenplatz.

Auf dem neuen Sportgelände in Hankensbüttel soll zudem ein Haus der Vereine entstehen, welches der Sportverein baut. Dafür gibt es weitere 74 410 Euro. „Das hilft enorm, denn die Vereinsmitglieder realisieren das Projekt auch mit 400 000 Euro Eigenmitteln“, erklärte Vereinsvorsitzender Philipp Hanf.

Geld fließt auch für die Groß Oesinger Schützengilde

Ähnlich engagiert ist auch die Schützengilde Groß Oesingen. Für 300 000 Euro saniert sie derzeit ihr Schützenhaus. Von der EU gibt es dafür kein Geld – ein Antrag wurde gestellt, aber Mittel sind derzeit keine vorhanden –, aber der 550 Mitglieder starke Verein schießt Eigenmittel zu, hat eine Wiese verkauft und erhält Geld vom Landes- und vom Kreissportbund sowie der Gemeinde. Blieb aber immer noch eine Finanzierungslücke – und in die fließen jetzt 84 310 Euro aus dem Fördertopf des Landkreises, freute sich Schützengilde-Vorsitzender Torsten Unger.

Ebenfalls eine fünfstellige Summe – 15 080 Euro – erhält der Gifhorner Tennisclub Grün-Weiß für die Sanierung des Fußbodens in der Drei-Feld-Halle. Förderungen gab es zudem für folgende weiteren Vereine und Kommunen: SV Barwedel (6660 Euro), TuS Ehra-Lessien (5069 Euro), SV Tülau-Voitze (9323 Euro), Gemeinde Weyhausen (1548 Euro), MTV Adenbüttel (2504 Euro), MTV Wasbüttel (1520 Euro), TSV Meine (1068 Euro), Tauchclub Gifhorn (3296 Euro), TuS Seershausen-Ohof (1752 Euro), MTV Stöcken (4486 Euro), Schießsportgruppe Knesebeck (659 Euro), VfL Knesebeck (3123 Euro), VfL Vorhop (1341 Euro), Schützenverein Schönewörde (1021 Euro) sowie den Billiardsportclub Gifhorn (3343 Euro).

Von Thorsten Behrens