Sportjugend Gifhorn bietet digitalen Sportunterricht für Schüler an

Aufgrund der derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind der Schul- und Vereinssport maßgeblich beeinträchtigt. Vielerorts kann kein Sport für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Die Sportjugend des Kreissportbundes Gifhorn möchte dem Bewegungsmangel der Jugendlichen entgegenwirken. Das Projekt „Go Sports – Jugendliche in Bewegung bringen“ wird von der Barmer Krankenkasse gefördert und ist als niedrigschwelliges Gruppenangebot konzipiert, welches die Bewegung der Schülerinnen und Schüler fördern soll.

Bewegungsangebote in unterschiedlichen Sportarten und Schwierigkeitsstufen

Mit dem Projekt bietet die Sportjugend Gifhorn mit Übungsleitern aus den Gifhorner Sportvereinen kostenfrei Live-Sporteinheiten an, die 15 bis 30 Minuten dauern. Vom Montag, 8. Februar, an gibt es vier Wochen lang für Jugendliche der Klassen 5 bis 13 in unterschiedlichen Sportarten und Schwierigkeitsstufen online Bewegungsangebote. Challenges innerhalb oder zwischen Schulklassen werden gerne unterstützt. Die Klassensprecher oder Lehrkräfte können sich dafür bei Carolin Giffhorn (giffhorn@sportregion-on.de) melden.

Vier Wochen lang Zugang zu allen Sporteinheiten

Die Schüler bekommen über ihre Schule einen „Sportplan“, auf dem die verschiedenen Sportangebote aufgezeigt werden. Hierbei sind das Thema der Sportstunde, die durchführende Person und der zugehörige Verein und der Registrierungslink zur kostenlosen Anmeldung vermerkt. Mit der Anmeldung über den Registrierungslink haben die Jugendlichen die gesamten vier Wochen Zugang zu allen Sporteinheiten. Die Jugendlichen brauchen nur ein internetfähiges Endgerät mit Bild- und Tonwiedergabe sowie ein Handtuch oder eine Sportmatte. Während der Sporteinheit ist nur die Übungsleiterin oder der Übungsleiter mit Bild und Ton zu sehen, die Teilnehmenden werden nicht gehört oder gesehen.

Interessierte Übungsleiter, die auch eine Sporteinheit anbieten wollen, können sich noch bis Mittwoch, 3. Februar, melden per Mail an Carolin Giffhorn (giffhorn@sportregion-on.de).

