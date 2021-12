Landkreis Gifhorn

Mehr Sport und ein neues Vorhaben – darauf setzt Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus: „ Ich versuche in meiner freien Zeit wieder mehr laufen zu gehen, um den Kopf freizubekommen. Im vergangenen, anstrengenden Wahlkampfjahr kam das leider oft zu kurz. Außerdem habe ich zu Weihnachten ein 6-Minuten-Tagebuch geschenkt bekommen, das möchte ich ab Januar täglich füllen. Inhalt: Worauf freue ich mich heute besonders? Worüber bin ich heute dankbar?.“

Wieder mehr Sport machen: Auch mit einer Achtsamkeitsübung rüstet sich Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus für die Pandemiezeit. Quelle: Michael Franke

Sven Wiese: Soziales Netz trägt ihn durch die Zeit

Auf die Frage, wodurch er sich gerade Mut macht, muss Sven Wiese, Chef vom Zum Schützen-Wiese, erst einmal lachen. „Ich habe so viel Arbeit, dass ich noch nicht einmal Zeit habe, mir selbst besonders Mut zu machen.“ Sich und den Betrieb immer wieder neu erfinden, um mit dem Team zu überleben, das ist ihm ein Antrieb. Der wichtigste Mutmacher jedoch: „Ich bin so gut vernetzt in Gifhorn, fühle mich gut getragen durch die Zeit.“ Wenn dann noch Zeit für Freunde und Familie bleibe, dann brauche er keinen besonderen Mutmacher-Faktor mehr, sagt Wiese.

Karin Single freut sich über die kleinen Dinge

Karin Single, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Meinersen, sucht die Menschen in vertrauter Umgebung auf. „Ich rücke näher mit meiner Familie zusammen, schaffe mir Auszeiten an der frischen Luft und in der Natur. Genieße mein Zuhause, halte Kontakt – oft telefonisch – zu meinen Freunden.“ Sie freut sich an den kleinen Dingen“. Dazu zählen „eine gute Tasse Kaffee, Blumen und gute Bücher“. Wichtig dabei: „Ich mache mir diese Dinge bewusst und genieße sie.“

Stephan Kühme taucht mit Musik in eine andere Welt

Stephan Kühme, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde in Päse, hilft sich mit Musik. „Ich spiele Klavier und singe“, berichtet er. „Das mache ich zuhause, dann muss das nicht jeder hören. Musik lenkt ab – man taucht ein in eine andere Welt.“ Und die Natur hilft ihm: „Ich jogge und walke mit meiner Lebenspartnerin“, setzt er auf Bewegung. Aber laut Kühme gibt es kein Patentrezept. „Jeder muss seine Strategie finden und erkennen, was Kraft gibt.“ Für ihn als Pastor gehört ein „stilles Gebet in der Kirche dazu“. Sein Rat: „Ressourcen mobilisieren und sehen, was geht und was geht nicht – das ist Lebenskunst.“

Thomas Spanuth: „Ich ziehe mich nicht zurück“

Thomas Spanuth, Bürgermeister in Meinersen, kommt gar nicht zum Grübeln, denn: „Ich bin fast jeden Abend auf Terminen, das lenkt ab.“ Er versucht, Kontakte aufrecht zu erhalten. Auch an seine Gesundheit denkt der Bürgermeister. „Ich esse seit drei Wochen nach 18 Uhr nichts mehr und habe drei Kilogramm abgenommen.“ Er sagt: „Ich ziehe mich nicht zurück, ich besuche ältere Menschen trotz Corona zu deren Geburtstag.“ Dabei werde gebührend Abstand gewahrt. Er weiß, „es gibt Senioren, die sehr einsam sind.“ So habe eine ältere Dame gesagt: „Entschuldigen Sie, dass ich soviel rede, aber ich werde meine Worte sonst nicht los.“

Insa Grünwald: Humor und Achtsamkeit bringen Energie

Auf Humor und Achtsamkeit als Kraftquelle setzt Humorlotsin Insa Grünwald schon seit Jahren. Wie wichtig diese für sie ist, erfuhr sie nun. Sie erkrankte trotz Impfung an Corona, die körperlichen Beschwerden seien für sie „unvorstellbar“ gewesen. „Erschüttert habe ich das zur Kenntnis genommen. Hadern – jammern hätte mich in eine noch tiefere Negativspirale gezogen.“

Ihre Strategie: Meine körperlicheren Beeinträchtigungen für den aktuellen Moment zu akzeptieren – lösungsorientiert zu handeln und dankbar zu sein für die Ressourcen, die ich weiterhin habe. Eine sehr wertvolle Erfahrung wurde mir bewusst – dass ich trotz körperlicher Einschränkungen mental vor Energie sprühen kann – und eine Lebendigkeit erfahre, die ich kaum für möglich hielt. Humor, Achtsamkeit und Meditation sind die Wegbegleiter meiner Genesung.“

MC Fitti: „Immer den Fokus bei sich selbst halten“

Gifhorns Rap-Star MC Fitti, alias Dirk Witek, hat auch so seine eigene Strategie, wie er sich motiviert: „Immer den Fokus bei sich selbst haben“. Mit guter Ernährung und Bewegung fühle man sich schon besser, so sein Rat. „Dann flutscht man schon ein bisschen besser durch die Zeit.“ Schlechte Nachrichten gebe er sich nur in kleinen Dosen. „Ich will mich nicht zu sehr verrückt machen lassen.“

Heidemarie Tabbert schöpft im Kleingarten Kraft

Die Natur als Kraftquelle – da gibt es für Heidemarie Tabbert, Vorsitzende des Kleingartenvereins Heideblume in Rethen, überhaupt keine Alternative – „noch nicht einmal eine Reise in die Karibik könnte das für mich sein“. So intensiv wie in diesem Jahr sei das Leben auf der Anlage noch nie gewesen. Wie der Kindergarten seine Parzelle bewirtschaftet, Neu-Mitglieder wegen Corona das Kleingartenleben entdeckt haben – „es macht einfach glücklich, draußen in der Natur zu sein.“ Und: Man muss einfach nur nach vorne gucken. Da wird schon wieder Licht am Ende des Tunnels kommen.“

Von Hilke Kottlick und Andrea Posselt