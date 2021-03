Gifhorn

Bewegung und Spielspaß für den Unterricht völlig neu gedacht: Mit der Albert-Schweitzer- und der Michael-Ende-Schule nutzen ab sofort zwei weitere Gifhorner Schulen die digitale Sportstation von Wolfgang Alexander Paes. Möglich macht’s die Unterstützung von City-Gemeinschaft (CGG) und Edeka Wede. Als Medienpartner ist die AZ von Anfang an mit im Boot.

„Nach anfänglicher Scheu wurde das neue Angebot toll angenommen“, bedankt sich ASS-Rektorin Franziska Mende im Namen beider Schulen bei Udo von Ey (CGG) und Katja Kleinschmidt (Edeka Wede) für die finanzielle Unterstützung. Getestet wurden beide Sportstationen – Anschaffungspreis jeweils 3950 Euro – am Freitag von 13 Erst- und Zweitklässlern der Eingangsstufe der Albert-Schweitzer-Schule. „Probeläufe gab’s zuvor auch schon auf dem Pausenhof und im Ganztagsbereich“, berichtet Mende. Begleitet werde das Projekt an ihrer Schule von Sportlehrerin Christina Langmann.

Ergebnisse selbst verwalten

Balancieren, springen, hüpfen, stapeln, Slalom laufen oder auf einem Teppich über den Hallenboden rutschen: Es geht bei den Übungen zum Teil um Schnelligkeit, zum Teil aber auch um Zeitgefühl. Mittels einer App können die Kinder ihre Ergebnisse selbst verwalten und sich untereinander vergleichen. „Zahlreiche Spiele können per Knopfdruck abgerufen und aktiviert werden“, erklärt Entwickler Wolfgang Alexander Paes. Mit einem Armband, in das ein Chip integriert ist, melden sich die Kinder vor ihrer Runde am Gerät an, die Daten können mit der App ausgelesen werden.

Bayern München ist dabei

Paes ist besonders stolz darauf, dass inzwischen auch viele Profi-Sportvereine – darunter Real Madrid oder Bayern München – die Sportstation in ihren Fußballschulen einsetzen. „Ich entwickele das System ständig weiter“. sagt der Digital-Tüftler, der in den vergangenen Wochen und Monaten viele Einrichtungen und Institutionen von seiner Idee überzeugt hat.

Usain Bolt schlagen

Für die Stadt Gifhorn begleitet Dirk Heverhagen das Projekt. „Wir haben jetzt alle Gifhorner Schulen in unserer Trägerschaft mit den Sportstationen ausgestattet“, freut er sich. Durch Sponsoring – 50 000 Euro stellte allein der Gifhorner Kinderfonds zur Verfügung – sei die Anschaffung des neuen Digital-Angebots erst möglich geworden. „Der Bewegungsspaß steht klar im Vordergrund – toll an den Sportstationen ist, dass theoretisch ein Erstklässler einen Rekord-Sprinter wie Usain Bolt schlagen könnte“, ist Heverhagen vom pädagogischen Ansatz und dem Konzept begeistert. Wie gut es läuft, hat er sich bereits an mehreren Schulen angeschaut.

Udo von Ey wünscht sich, dass die Sportstation bald für viel Bewegung in Gifhorns Fußgängerzone sorgt. City Gemeinschaft und Edeka Wede würden gemeinsam eine Stadtmeisterschaft der Gifhorner Schulen planen. „Vielleicht klappt es ja schon im Herbst“, hofft der Chef der Gifhorner City-Gemeinschaft auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie.

Von Uwe Stadtlich